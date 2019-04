A Chexbres aussi, l'ivresse sort du règlement de police

Après Saint-Saphorin, Bourg-en-Lavaux et Puidoux, c’est Chexbres qui retoque l’article 57 de son futur règlement de police communal, qui interdit de se présenter sur la voie publique en état d’ébriété. Les conseillers communaux ont décidé, jeudi soir, à une large majorité (28 oui, 8 non, 3 abstentions) de l’abroger. Et alors que Puidoux, qui avait pris la même décision, avait ajouté une mention d’«ivresse provoquant un scandale» dans l’article précédent, Chexbres n’a même pas choisi cette option. Les quatre communes (et Rivaz, qui se prononcera en juin) sont sous la juridiction de l’APOL (Association Police Lavaux), qui devra jongler avec ces différences.

«Si on veut vraiment une police de proximité, laissons les citoyens avoir quelquefois un verre dans le nez», a plaidé un conseiller. Alors que le municipal de police Jean-François Chevalley tentait de rassurer l’assemblée, arguant que l’article 57 ne serait pas appliqué à la règle – l’économie locale souffrirait trop d’un zèle policier – un éternuement dans la salle, suivi d’un «santé!» général, a provoqué un bel éclat de rire et ponctué le débat. Les conseillers se sont accordés sur le fait que l’on pouvait sanctionner un comportement, mais pas un état, suivant de près l’idée de la commission chargée d’étudier le règlement qui, elle, proposait un simple amendement.

Lors de la même séance, le Conseil communal a également abrogé les alinéas concernant son potentiel port, la commune n’ayant pas l’accès au lac. Saint-Saphorin avait biffé ce qui concernait un éventuel aéroport pour les mêmes raisons. Les élus de Chexbres ont aussi rendu licite le port du maillot de bain «en dehors des lieux réservés à cet effet», soit aux abords de leur piscine publique, qui fêtera ses 50 ans cette année. (24 heures)