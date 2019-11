A Cully, le chantier de la gare peut enfin démarrer

Il aura fallu huit ans pour que les premiers coups de marteau-piqueur soient donnés sur la place de la Gare de Cully. Fin janvier, le chantier du siècle de Bourg-en-Lavaux devrait démarrer, grâce au feu vert du Conseil communal ce lundi soir. À terme, le plateau qui abritait une zone artisanale et un grand parking accueillera des logements, un cabinet médical de groupe, des commerces, un P+R et un parking souterrain public.

«On en parle depuis les débuts de la nouvelle commune (ndlr: née de la fusion de Cully, de Grandvaux, de Villette, d’Épesses et de Riex, en juillet 2011)!, s’est exclamé le syndic de Bourg-en-Lavaux, Jean-Pierre Haenni. Bientôt, nous aurons le train au quart d’heure, 100 nouveaux logements, tout cela va dans le bon sens. On pense même à chauffer tout le plateau de la gare et l’hôpital avec l’eau du lac!»

Pollution du sol

En effet, le projet de la gare de Cully a mis du temps pour prendre forme. La faute à la complexité du chantier: différents propriétaires (Commune, CFF, particuliers), un remaniement parcellaire, la résistance de certains habitants voyant se déplacer le centre commerçant hors du village, et plus récemment la découverte d’un sol largement pollué. Ce dernier point a généré un surcoût (1,98 million pour le bâtiment communal et le parking souterrain) qui sera réparti entre les propriétaires (dont 1,6 million pour les CFF et 350'000 francs pour B-e-L). Un contrôle assidu de la dépollution sera effectué durant les chantiers par la Commune.

Les élus devaient se prononcer sur un point particulier lundi soir: le choix de la Municipalité de déléguer le chantier du bâtiment communal — qui abritera aussi le magasin Cuénoud Tout pour la Vigne, déjà sur le plateau de la gare — à un tiers, par le biais d’un DDP (droit distinct et permanent de superficie) de 90 ans, octroyé à Equitim Fondation de placement. Cette dernière versera une rente dynamique de 162'000 francs par an au minimum à la Commune (un deuxième investisseur ne proposait que 100'000 francs). Dès la deuxième année, cela devra correspondre à 31% de l’état locatif net.

Un parking souterrain de 98 places

Equitim se chargera aussi de la construction du parking souterrain de 98 places. Elle vendra ensuite pour 3,7 millions 58 places à la Commune, qui gérera ces places publiques. Ce choix a été attaqué au Conseil. «Pourquoi dépenser autant pour acheter un parking avec un rendement maximum de 4%?» Evelyne Marendaz-Guignet, municipale de l’Urbanisme, a justifié un intérêt public décidé déjà au début du projet, mais aussi le fait qu’aucun investisseur privé ne serait intéressé à gérer un parking de si petite surface. «Et en gardant sa gestion, nous en conservons le contrôle.» Il est notamment prévu d’offrir la première heure de stationnement.

Pourquoi la Commune a-t-elle renoncé à construire elle-même son bâtiment — devisé à environ 12 millions — et donc à bénéficier de son exploitation? «La Commune n’a pas les moyens de jouer les promoteurs immobiliers et doit faire des choix raisonnables, pas hasardeux, a argumenté le président de la Commission des finances, Daniel Gay. Il y avait seize investisseurs au départ, plus que deux à la fin. Si c’était l’affaire du siècle, ils se seraient précipités, ces gens savent compter!»

La livraison des locaux Equitim est prévue pour la fin de 2021. Quant à la cadence au quart d’heure entre Lausanne et Cully, elle devrait se concrétiser dans le courant 2022.