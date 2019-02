A Lausanne, le bâti fait la part belle au bois

La forêt du Jorat s’est parée de nouveaux éléments boisés cet automne. Commandés par la Ville au bureau lausannois MPH, les trois bâtiments qui abritent 102 logements à côté de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) déploient leurs façades en sapin. Le matériau naturel se décline aussi dans ses murs et ses appartements.

Le projet «En Cojonnex» de la Société immobilière lausannoise pour le logement (SILL) frappe par son intégration idéale. Mais il n’est pas le seul qui fait la part belle au bois à Lausanne. Et les acteurs de la construction observent un intérêt grandissant des maîtres d'ouvrage dans toute la Suisse. Même si «la volonté de l’acte de construire en bois ne se traduit pas encore réellement dans les chiffres», indique Enrique Zurita, président de la section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA). La part de marché du bois reste stable, à environ 14% du volume des constructions.

A Lausanne, les trois immeubles de 59 logements étudiants de la SCHL et de la Fondation du Denantou, en cours de construction par Richter-Dahl Rocha (prévu fin 2019) sur la parcelle adjacente, se pareront aussi de bardage en lieu et place de crépi. En 2016, L-Architectes couvraient de bois sombre leurs deux nouveaux immeubles d’habitation donnant sur le vallon de La Sallaz. D’ici 2020, la Maison de l’Environnement, toute de bois et de terre crue, poussera l’utilisation de matériaux naturels à l’extrême près du Biopôle...

Un écho à la forêt

Comme les autres constructions au nord de la ville, le projet «En Cojonnex» du bureau MPH, surnommé «clairière», a été largement dicté par les lieux. «Au début, nous étions seuls sur ces parcelles et voulions un lien fort entre les forêts», raconte Franck Petitpierre, architecte et associé chez MPH. Dans la même idée, un autre projet en cours du bureau lausannois, aux Falaises, fait intervenir le bois (du mélèze) sur les balcons qui donnent sur la forêt du Vallon, du béton structuré côté ville-CHUV.

Aussi, toute la composition de la façade est en bois. Le bardage est en sapin brûlé et brossé. La technique protège d’une part contre les insectes, mais aussi met en valeur le veinage du bois. Avec le temps, ce dernier s’éclaircira et passera du brun-noir au gris, accentuant le vivant du matériau. «Et l’utilisation de différentes profondeurs de lames de bois apporte une vibration à la façade», explique Franck Petitpierre.

Derrière ce qui est visible, l’ossature est composée de caissons remplis d’isolant fait de cellulose (520 m3 de papier recyclé réduit en confetti et insufflé dans les caissons). Préfabriqués, ces panneaux sont glissés entre les piliers et les dalles en béton constituant la structure minérale du bâtiment.

Pour accentuer encore le lien avec le Jorat, une butte arborisée protégera les bâtiments de la route de Berne. Et la placette sur laquelle donnent les trois immeubles a été plantée d’essences locales et garnie de mobilier en bois.

Du bois «local»

Tout le bois utilisé, y compris pour les portes en chêne d’accès aux appartements, est certifié «local». Le label Minergie P Eco exige que la construction ait une très basse consommation d’énergie (dont l’énergie grise du transport de matériaux) et soit de conception écologique (le bois coupé devra être replanté). Est-ce à dire que le sapin d’En Cojonnex a été prélevé dans la forêt du Jorat? «Non, mais en Suisse oui, répond Franck Petitpierre. Le Certificat d’origine bois Suisse (COBS) garantit sa provenance.» Fourni par l’entreprise Volet, à Saint-Légier, le bois des façades (200m3), traité, vient du Jura et des Préalpes. Pour celui des caissons (140m3, ou 9,8km de poutres!), la traçabilité précise n’est pas possible.

A l’avenir, un tel projet – dont le maître d’ouvrage est un organisme communal (ici la SILL) – devrait être entièrement constitué de bois lausannois ou vaudois, selon la stratégie récemment présentée par la Ville. «Depuis 2016 (ndlr: En Cojonnex a débuté en 2014), le Service des parcs et domaines (SPADOM) et le Service d’architecture de la Ville sont tous les deux dans ma direction, c’est idéal! se réjouit la municipale Natacha Litzistorf. La constellation dans la région, véritable «Silicon Valley» du bois, et la volonté politique forte de la Ville et du Canton nous aidera à construire vraiment local.»

La municipale reconnaît les améliorations possibles au niveau de l’organisation de la filière bois: une plateforme régionale, qui centraliserait les demandes locales de bois, devrait être créée dans le cadre du Parc périurbain du Jorat. Mais elle ajoute qu’«une planification plus anticipée de la part du constructeur est nécessaire», car les fenêtres d’opportunité de coupe du bois sont courtes et le séchage prend du temps.

A venir sur le thème "Construire en bois à Lausanne:

2/3 Le bois, matériau du 21e siècle, après l'ère de l'acier et du béton

3/3 Pourquoi la Ville de Lausanne ne construit-elle pas ses bâtiments avec 100% de bois local?

(24 Heures)