A Lausanne, les étudiants ont leur propre quartier

Quand on dit quartier nord, on pense d’abord aux barres d’immeubles de Marseille, et sa population immigrée souvent précarisée. Mais Lausanne possède, elle aussi, son quartier nord, certes différent. Situé juste au-dessus de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL), il accueille depuis quatre ans quelque 500 logements pour étudiants, un Centre de Congrès, des commerces et une polyclinique médicale.

Lors de son aménagement au sud-ouest de Lausanne, l’EPFL était pratiquement à la campagne. Il y avait là quelques fermes et des villas au bord du lac. Les terrains agricoles situés sur la commune d’Ecublens avaient été conservés dans l’idée d’y construire un aéroport.

«Nous étions dans les années septante, juste après Mai 68… L’histoire raconte que c’était le bon moment d’éloigner les étudiants des villes. Mais peut-être n’est-ce qu’une légende urbaine. Toujours est-il que c’était visionnaire de permettre à l’EPFL et l’Université de Lausanne de développer leurs campus respectifs sur la durée et avec une unité de lieu», détaille Etienne Marclay, vice-président en charge des ressources humaines et opérations.

Les premiers bâtiments ont été inaugurés en 1978 et ces dernières années les grues n’ont pas chômé. Des complexes de béton et de verre ont rejoint les édifices historiques chapeautés d’un toit de verdure. Le nombre d’étudiants est passé de 2367 en 1982 à 10 536 en 2016. Avec le personnel et les employés des sociétés du quartier de l’innovation, sur le campus depuis 2011, on dépasse les 16 000 personnes. Et si on ajoute les quelque 15 000 étudiants de l’Université voisine, on obtient la deuxième cité du canton de Vaud.

Amener la vie

Depuis quarante ans, l’agglomération lausannoise s’est elle aussi étendue et le tram du sud-ouest lausannois a favorisé cette expansion. Bref, l’EPFL et la ville se sont pratiquement rejointes. Et le campus s’imbrique toujours plus dans le Grand-Lausanne. Cette pièce possède d’ailleurs son propre code postal, le 1015. «Je pense plutôt qu’il y a ici plusieurs quartiers, relève Bruno Marchand, professeur de théorie de l’architecture à l’EPFL. On y trouve différents lieux, des axes de circulation, des rues, des espaces verts, des places et une plate-forme donnant sur le lac.»

Qu’on choisisse le singulier ou le pluriel, une chose est certaine: ce quartier ne s’endort pas le week-end ni le soir. Amener de la vie. C’était aussi l’objectif de Patrick Aebischer, qui a dirigé l’école de 2000 à 2016. En créant un campus, il a offert à son institution une vitrine dynamique et attractive.

Aujourd’hui, près de 1000 étudiants dorment sur place. L’ensemble compte trois crèches, des bars, des restaurants, une collection de food trucks, une poste, une agence de voyages, un atelier pour réparer les vélos, un musée, deux hôtels, un marché le lundi… Côté futur, la RTS rejoindra le campus dans les prochaines années.

Forcément, l’endroit est particulier. Au Centre de Congrès, des pieux thermiques permettent des expérimentations. Des navettes autonomes ont été testées il y a deux ans, on croise parfois un robot et une course de drones aura lieu en septembre. Le coiffeur du coin ne fait pas de tarifs étudiants mais des réductions aux heures creuses.

La population reste jeune, s’exprime dans de multiples langues et vit au rythme du calendrier académique. Le jeudi soir est traditionnellement dédié à la fête mais en juillet, en pleins examens, les habitants se concentrent au Rolex Learning Center, où se trouve la bibliothèque.

Un peu de nostalgie…

Les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir vécu ces changements. «Le paysan d’à côté venait promener son cheval ici», raconte un sexagénaire croisé devant le supermarché du quartier nord. Ses voisins complètent le tableau avec une forêt et des renards.

A côté des foyers destinés aux étudiants, quelques immeubles sont réservés à des employés de la Confédération. Une place de jeux et des jardins sont à leur disposition. «Nous formons un monde peu rattaché à la commune d’Ecublens qui est elle-même explosée, décrit une mère de famille. Cela crée une ambiance particulière, nous avons un poulailler et nous fêtons par exemple Halloween ensemble.»

A entendre certains riverains, la cohabitation n'est pas toujours simple. «Nos fenêtres donnent sur celles des étudiants et ils font du bruit. Certains sont sérieux, mais d'autres pas du tout», regrette un couple. La mère de famille, elle, est enthousiaste: «Les étudiants? J'adore! Avant, ils venaient au cours et repartaient. Leur présence amène de la vie et des nouveaux services. Et puis, le quartier nord est devenu une zone où l'on reste.»