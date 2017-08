A Lausanne, on donne son sang sur la place publique

Olivier était à Lausanne par hasard. «On m’a interpellé, j’avais le temps, j’ai trouvé que c’était une bonne idée.» Le Valaisan de 39 ans avait déjà «pensé» à donner son sang mais n’en avait jamais eu l’occasion. Comme lui, une centaine de personnes s’est laissée tenter, samedi sur la place Saint-François, à l’occasion de la 11e Journée publique du don du sang. Une manifestation organisée conjointement chaque fin d’été par La Fondation (lire ci-dessous) et la Transfusion interrégionale CRS.

Malgré la simplicité de l’acte (tout de même une heure sur place la première fois, contre 30 minutes les suivantes, dont 10 de prélèvement), Olivier ne garantit pas qu’il deviendra donneur régulier. «On est pris par le quotidien, puis on oublie…» Anny, qui redonne son sang après une longue pause, a les mêmes craintes. «Il faudrait qu’on me le rappelle.» D’où le système de SMS prévu pour les donneurs réguliers.

Besoins en hausse

Même s’ils ne sont pas gravés dans le marbre, ces dons d’un jour sont une victoire pour les organisateurs. «Cette action annuelle fait venir de nouvelles personnes à Epalinges (ndlr: le centre de prélèvement est situé au Biopôle), témoigne Dominique Naef, responsable marketing et communication Vaud-Valais. Et c’est primordial: le nombre de donneurs est stable, mais les dons sont en baisse.» La faute à un mode de vie qui a changé. Aujourd’hui, on voyage plus, on se tatoue plus, on change davantage de partenaire sexuel: trois raisons principales qui obligent à espacer les dons.

Le besoin de sang neuf est aussi lié à une augmentation de la demande, avec d’une part le vieillissement de la population, d’autre part les avancées de la médecine qui permettent d’attribuer de façon plus précise un donneur à un receveur, et nécessitent un plus grand panel de donneurs. Aussi, les critères sont de plus en plus sévères. François peut en témoigner. Il est bénévole pour cette journée, car il ne peut plus donner. «En tant que gay, c’est la seule façon que j’ai d’aider. Alors que j’ai donné mon sang pendant des années avant mon coming out…»

Toucher les jeunes

Noreen et Alejandro, 20 ans, sont l’espoir du don de sang: les jeunes. «J’ai entendu une annonce à la radio et je me suis dit que je n’avais plus d’excuse, témoigne Noreen. J’ai toujours voulu donner mon sang.» C’est l’accident de moto d’un ami de la famille qui l’a sensibilisée au don. Et sa peur des piqûres n’y changera rien. Alejandro l’a suivie, conscient qu’un jour, ce sera peut-être lui qui aura besoin d’une transfusion.

Cette générosité, Elsa la revendique aussi. La Française était coutumière du don de sang avant d’arriver en Suisse. «C’est un geste tellement facile qui peut sauver des vies.» L’action de samedi lui a remis le pied à l’étrier.

Plus d'informations: Je donne mon sang

(24 heures)