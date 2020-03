A Prilly, une gestation de 14 ans pour un quartier

C’est une mise à l’enquête plutôt discrète qui a eu lieu entre novembre et décembre dernier à Prilly. Sur la route de Cossonay, face au Garage de l’Étoile, on envisage la construction de six immeubles de cinq étages, pouvant accueillir 266 habitants ainsi que des commerces. Baptisé En Broye, le projet n’est pas né de la dernière pluie, puisqu’on en parlait déjà en 2006, avec une densité et des hauteurs de façades similaires. Face aux protestations des riverains, cette première planification était passée à la trappe. Depuis, la fronde n’a jamais faibli, si bien que le projet a connu pas moins de sept avatars en quatorze ans. Avec cette récente mise à l’enquête, il revient pourtant à la case départ.

Christian Baur est de ceux qui ne veulent pas entendre parler de ces immeubles: «Toutes ces années, les voisins étaient convoqués pour présenter de nouvelles variantes, puis on apprenait que les autorités laissaient tomber», sourit-il. Depuis ses fenêtres, il a vue sur le terrain concerné, qui accueille pour l’instant des voitures d’occasion et dont le propriétaire possède aussi le garage d’en face. «On ne nie pas la nécessité de construire quelque chose à cet endroit. Le problème, c’est le gigantisme du projet», estime Alberto Botta, lui aussi propriétaire d’un appartement en surplomb.

Seize oppositions

Christian Baur, en particulier, s’élève contre le changement d’affectation des terrains. La récente mise à l’enquête est en effet double, puisqu’elle concerne non seulement le permis de construire du projet immobilier, mais aussi un nouveau plan de quartier pour remplacer celui en vigueur dans ce secteur. De zone d’activité, il pourrait passer en zone d’habitation. Problème pour Christian Baur: «Si on nous avait dit qu’il y aurait ce changement, nous n’aurions jamais acheté notre appartement en 2004.» La demande de permis de construire a récolté 16 oppositions et le plan de quartier également.

Pourquoi cette mise à l’enquête simultanée? La question taraude les opposants. Le syndic, Alain Gillièron, s’explique: «Quand on propose un plan de quartier sans l’accompagner d’un projet élaboré, les gens ne peuvent pas se représenter ce qu’il y aura. On est ainsi plus transparent.» En 2017, la Municipalité avait adopté une stratégie différente en mettant à l’enquête uniquement un projet de nouveau plan de quartier. La démarche s’était soldée par 34 oppositions et le retrait du projet par la Municipalité.

Depuis cette dernière tentative, c’est essentiellement la forme architecturale qui a changé. Il était en effet question de bâtir deux bâtiments, au lieu de six, dont un particulièrement imposant. «La barre qui était proposée était excessive, concède Alain Gillièron. Nous avons essayé de trouver quelque chose de moins péjorant.» Pour les opposants, cette concession n’est toutefois pas suffisante, car aussi bien la densité du quartier que la hauteur des bâtiments n’ont pas évolué.

Cinq étages ou rien

«Un niveau en moins, et on serait d’accord!» lance Christian Baur, qui a fait opposition avec son épouse. Cette voie du milieu semble toutefois fermée. «Ce n’est pas la Commune qui tient absolument à construire des immeubles de cinq étages à cet endroit. C’est le Canton qui l’impose», répond en effet le syndic. Le Service du développement territorial de l’État de Vaud (SDT) a d’ailleurs déjà revu ses exigences à la baisse (voir encadré). «Cela fait cinq ans que je suis en tractations pour obtenir de réduire encore la densité. J’ai essayé et pas pu!» défend Alain Gillièron.

Le plan de quartier doit être soumis au Conseil communal début mai. À en croire Alain Gillièron, il jouera alors son va-tout: «On a tout imaginé, y compris une tour ou au contraire l’option de répartir les constructions sur la surface du parc. Quand on finit de mettre sur la table toutes les contraintes, des riverains et du Canton, il ne reste plus que ce que nous sommes en train de présenter. C’est soit ça, soit rien.»