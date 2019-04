A Puidoux, les écoliers mangent à l'emporter

Avec l’arrivée des beaux jours, quoi de mieux qu’un repas sur une terrasse? Les écoliers du Collège intercommunal du Verney (Chexbres, Puidoux, Rivaz, Saint-Saphorin, Bourg-en-Lavaux), à Puidoux, adhèrent à l’idée. Par le biais de leur conseil des élèves, ils ont demandé au responsable de leur cantine – qui sert 350 repas par jour, en deux services – de leur proposer des plats à l’emporter.

L’initiative lancée il y a deux semaines remporte un franc succès. «Un jour, 70 enfants (ndlr: sur 210 environ) en ont profité!» raconte Jean-François Rolaz, municipal des Écoles à Puidoux et président de l’Association Scolaire Centre Lavaux. À noter que les écoliers de 7e et 8e HarmoS (140 élèves environ) ne peuvent pas prendre la clé des champs à midi. «La loi nous oblige à les garder sous surveillance», explique le président.

Si l’idée est intéressante, elle n’est pas aisée à mettre en place. En effet, rapidement des barquettes vides ont fleuri sur la pelouse du collège. Et cela malgré la garantie que le gérant de la cantine, BG Gastronomie, avait prise: la carte repas à prépaiement, sur laquelle les parents chargent de l’argent via internet, était consignée puis rendue au retour de la barquette et des couverts en canne à sucre. «La plupart jouent le jeu, d’autant plus qu’ils sont allés manifester pour le climat, mais il y en a toujours qui profitent», témoigne Alain Gaillard, de BG Gastronomie.

Du coup, le responsable aimerait amener les élèves à venir avec leur propre bento. «Dans les gymnases où l’on propose déjà des plats à l’emporter, on favorise cela en faisant le repas moins cher. Ici, ce n’est pas possible de jouer sur le prix, mais on pourrait imaginer quelque chose en plus… on réfléchit», explique Alain Gaillard. Ce qui est sûr, c’est que tout le monde aimerait que cette nouvelle offre (la première de BG Gastronomie au niveau d’un collège) puisse perdurer, voire faire des petits. «On anticipe: on aimerait bien mettre quelques tables à l’extérieur à l’approche de l’été.» (24 heures)