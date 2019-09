A Renens, le Rayon Vert fait son teasing

Les Renanais ont découvert mardi dernier un fragment du Rayon Vert, la grande passerelle piétonne qui fait figure d’ouvrage majeur dans la métamorphose de leur gare. À quelques pas de l’impressionnant chantier réel, la population peut, via ce prototype, se faire une meilleure idée de ce à quoi ressemblera l’imposant pont de 80 mètres, «trait d’union reliant le nord et le sud de la ville, et qui symbolise les défis auxquels toutes les villes font face aujour­d’hui», selon les mots de la municipale Tinetta Maystre.

La passerelle sera équipée d’un long banc en bois, «qui reprend le dessin des vieux bancs CFF», selon Bassel Farra, architecte du projet, d’un filet métallique recouvert de lierre (c’est le «vert» du rayon), d’une toiture en polycarbonate translucide, ou encore d’un garde-corps en verre (pas présent dans le prototype). Réalisé en 2017 et ayant servi à de nombreux tests, le tronçon restera exposé sur la place de la Gare jusqu’à la mise en service de la passerelle, prévue dans une année.

Pour rappel, les travaux de la gare de Renens, échelonnés sur huit ans, sont devisés à 390 millions, dont le gros de la facture revient aux CFF. L’aménagement du Rayon vert et des deux places qu’il relie affiche un coût de 28 millions, largement subventionné par le Canton et la Confédération. Il doit relier d’un jet la place de la Gare et celle qui prend forme au nord (encore à nommer), le train, le bus, le métro ainsi que le tram, même si ce dernier est toujours empêtré dans des affaires judiciaires.