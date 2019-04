Accusés d’avoir enivré des filles pour les violer

«J’ai hâte que cette semaine se termine pour passer à autre chose», soupire Martine*. On la comprend. Originaire du Cameroun, cette apprentie avait 17 ans lorsque deux de ses compatriotes auraient profité de son ivresse pour abuser d’elle en août 2015.

Du moins est-ce acquis pour l’un des deux jeunes, mineur au moment des faits. Il a admis et s’en est tiré devant la justice des mineurs par une médiation mettant fin à l’action pénale. Pour Lucien*, son comparse, tout juste majeur à l’époque, les choses s’annoncent plus compliquées. Il comparait devant le Tribunal criminel. Il conteste avoir tenté d’obtenir ce que la justice appelle «un avantage sexuel». Il a déjà passé quelque 560 jours derrière les barreaux et en risque bien plus.

Grave et compliqué

En cette fin de nuit là, Martine et une copine rejoignent les accusés dans le logement d’un ami dans l’Ouest lausannois. Martine admet qu’elle avait bu: «J’étais dans les vapes. Je me souviens qu’en arrivant je suis allée dans la salle de bain pour vomir. Et après c’est le trou noir…»

Toute l’équipe se déplace ensuite pour finir la nuit chez le mineur, non loin de là. Chancelante, Martine est soutenue à grand-peine par les protagonistes. Lucien lui dit qu’elle a été tanga (ndlr: comprendre «baisée») par lui et le mineur. Et ça recommence sur des matelas sur le sol. On ne sait pas trop ce qui s’est passé.

Au président qui demande au prévenu pourquoi il s’est retrouvé nu sur la couette, il répond: «J’avais tenté une relation sexuelle avec sa copine qui n’en a pas voulu.» Plus tard, quand Martine reprend possession de ses moyens, elle se dégage de l’accusé en lui lançant: «D’où tu me touches? Si tu recommences, je te fous une droite!» Ne comprenant pas pourquoi elle n’a plus son string et faute d’obtenir des explications, la jeune fille se rend à la police. La machine judiciaire se met en marche. La plaignante espère en faciliter le fonctionnement en retournant sur les lieux pour ramasser un préservatif censé comporter des traces ADN compromettante.

L’affaire serait simple si elle ne comportait un second épisode, deux ans plus tard, impliquant encore Lucien, avec d’autres compatriotes du même âge. Parmi eux, il y a d’abord Roland*, ancien joueur de foot dans un club vaudois et désormais en séjour illégal. Ensuite Louis*, apprenti, qui sera appelé à les rejoindre pour assister à un «strip-tease». Roland est depuis plus d’un an en détention.

Une deuxième affaire

Cela se passe un après-midi d’octobre, dans un logement sur les hauts de Lausanne. Le groupe compte deux jeunes filles, Irène* et Aline*. Il se rend à la Coop pour acheter des bouteilles de vodka. Les faits sont encore plus flous que dans la première histoire. Lucien et Roland ne contestent pas une relation consentie avec Irène. Notamment dans les toilettes de l’appartement. «On était dans une ambiance festive, affirme Roland. Pour moi elle était dans un état normal. Nous ne les avons pas forcées à boire, l’alcool était à disposition de tout le monde.»

Louis admet, quant à lui, «un jeu sexuel», rien de plus. «Je suis allé les rejoindre, car je m’ennuyais chez moi à regarder du porno», explique-t-il. Pourquoi a-t-il envoyé un message par Snapchat de cet événement? «Parce que j’ai l’habitude d’utiliser Snap, et quand on vit quelque chose de pas habituel on a envie d’immortaliser le moment.» Irène a mal vécu cette journée. Elle a pleuré et a porté plainte. Elle a refusé d’être directement confrontée aux accusés lors du procès.

Lucien et Roland répondent par ailleurs de quelques «bricoles». Hormis un microbusiness de drogues douces, Lucien a menti à l’aide sociale en cachant un gain de 1300 francs finalement remboursé par sa mère.

Pour sa part, Roland s’est mouillé dans un réseau de faussaires fournissant des documents d’identité bidon à des Africains désireux de séjourner en Suisse. Verdict prochainement. (24 heures)