Afflux de jeunes membres dans les partis de gauche

Jeunesse pas moins politisée qu’avant

Le politologue Georg Lutz, professeur à l’Université de Lausanne et directeur de la Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales (FORS), souligne que le phénomène n’a rien de nouveau. Il rappelle que dans les années 70, avec les premiers mouvements écologistes, mais aussi dans les années 80 avec les antimilitaristes, les mêmes phénomènes ont été observés. «En fait, on peut même remonter aux années 60 avec une grosse mobilisation hors partis traditionnels. C’était les anti-immigrations, dans le contexte de l’initiative Schwarzenbach.» Pour lui, après une première vague de protestation, les mouvements, pour perdurer, tendent à intégrer les partis. «Ça commence par une approche anti-institutionnelle mais on se rend en général vite compte qu’il faut s’organiser pour arriver à quelque chose. Du coup, les partis deviennent de bonnes opportunités.»



À chaque fois, une frange de la population estime que les structures traditionnelles ne font pas bien ou pas assez. «L’exception est très à gauche, poursuit Georg Lutz. Où parfois les collectifs restent non organisés. Mais ce n’est souvent qu’une apparence. À l’interne, il y a presque toujours une vraie hiérarchie.»



Tous ces nouveaux membres vont-ils se transformer en forces durables pour les partis? Georg Lutz en doute. «Les jeunes ne sont pas moins politisés qu’il y a 100 ans. En revanche, la tendance nouvelle montre qu’ils sont moins prêts à s’engager sur le long terme. Leur motivation est plus ponctuelle: dans des événements, des grèves, des manifestations.» Et le chercheur d’ajouter qu’en cela, les réseaux sociaux poussent et facilitent ce type d’engagement.



Et le vote dans tout ça? Les Verts admettent que les mobilisations récentes avaient laissé imaginer que la votation sur le mitage du territoire avait de meilleures chances de passer. Mais pour l’instant, le mouvement ne se traduit pas dans les urnes. Il y a bien sûr la question de la limite d’âge. Mais ceux qui ont plus de 18 ans et qui participent à des manifestations votent, «très probablement», selon Georg Lutz. «Les deux actions sont fondées sur un intérêt pour la politique. Et c’est lui qui est déterminant pour le taux de participation. Mais il faut garder à l’esprit que les personnes qui descendent ces temps dans la rue ne représentent qu’un nombre très restreint de la population.»



Quant au vote des jeunes, il est lui aussi ponctuel. «Des études à Genève l’ont montré: en quatre ou cinq ans, 80% de la population a voté au moins une fois. C’est l’irrégularité du vote qui entraîne un taux de participation stable autour des 43%.» Le chercheur conclut: ce sont les jeunes qui sont les moins réguliers dans le fait de se rendre aux urnes. Ils sont beaucoup plus sélectifs.