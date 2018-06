Après l'orage, le casse-tête du relogement

Les 11 juin au soir, des trombes d’eau s’abattent sur Lausanne. Des torrents se forment. Des sous-sols sont inondés. Dans le quartier situé entre la place Pépinet et le grand magasin Globus, l’immeuble de la rue du Petit-Saint-Jean 5 est sinistré. On n’y entre pas sans autorisation. Un vigile barre le passage, devant des rubans rouge et blanc marqués ECA (Établissement cantonal d’assurance). Au rez-de-chaussée, l’enseigne de mode H&M est fermée. Des véhicules d’une entreprise d’assainissement stationnent.

Des travaux importants

Les installations électriques ne fonctionnent plus. L’eau a noyé la chaufferie et il n’y a pas d’eau chaude dans les appartements. Il se dit que la remise en état durera au minimum un mois. Il est difficile d’être plus précis: selon l’ECA, c’est un cas lourd, qui implique aussi l’intervention des Services industriels de la Ville de Lausanne. Onze locataires ont dû se reloger. Ce qui n’est pas facile lorsque, par exemple, des enfants en bas âge sont présents. Ou qu’il existe des contraintes de transport et de lieu de travail. «Nous ne sommes pas informés de la durée des travaux. Nous avons pu trouver un logement à Cully mais nous avons de la chance. Quel bailleur accepte de louer un logement pour une durée inconnue?» relève un des habitants.

Au début, il est allé à l’hôtel avec sa compagne. Livit, la régie qui gère l’immeuble propriété de Swiss Life, proposait une indemnité maximale de 150 fr. par nuitée hôtelière et de 25 fr. de frais de repas par personne. La gérance s’est mise à proposer des appartements de rechange vu l’importante durée des travaux. «Celui qu’on nous a présenté était trop décentré par rapport à nos déplacements et au lieu de travail», explique notre témoin, qui a donc trouvé sa propre solution.

Qui paie quoi?

Qui paie quoi dans ce genre de situation? Le flou régnait au lendemain des intempéries. L’ECA précise que l’assurance du bâtiment prend en charge la remise en état de l’immeuble à l’identique. Le propriétaire est également assuré pour le préjudice qu’il subit du fait de l’impossibilité d’occuper ou de louer les locaux. Le locataire, quant à lui, peut s’assurer pour couvrir les frais de son relogement et de son déménagement: «Nous conseillons une somme de 10 000 fr. au minimum. Mais certains s’assurent pour moins en pensant qu’ils n’en auront jamais besoin. Ils peuvent de ce fait se trouver en grandes difficultés financières», relève Jean-François Dutruy, responsable du service des sinistres à l’ECA. Au sujet des frais d’hôtel, l’Établissement d’assurance rappelle un principe général du droit des assurances qui veut que l’assuré «doit faire tout son possible pour réduire son dommage».

D’une manière générale, quand un logement est hors d’usage ou endommagé, le droit du bail s’applique. Le locataire peut exiger une réduction ou une suspension du loyer ainsi qu’un dédommagement. La procédure est parfois inévitable: «Le locataire doit rapidement fixer un délai au bailleur pour remédier au défaut, puis, si celui-ci n’est pas réparé, consigner son loyer. Ensuite, l’autorité de conciliation ou le Tribunal des baux fixent la réduction de loyer et le dédommagement», indique Me Carole Wahlen, avocate à l’Asloca.

Petits commerces en difficulté

Au Petit-Saint-Jean 5, Livit a pris les devants: «En accord avec la société propriétaire, nous avons décidé d’offrir à nos locataires une solution alternative, ainsi que pour la période de transition.» Dans le cas de notre témoin, qui a dû trouver sa propre solution de relogement, Livit a fait suspendre le versement du loyer. Les frais d’hôtel posent toutefois encore problème, indique l’habitant. Un avocat travaille toujours dans l’immeuble: «Un entrepreneur voisin m’a fourni un tableau électrique provisoire que les SI m’ont refusé», explique-t-il.

Livit et H&M sont d’autre part en pourparlers. Selon nos informations, d’autres commerçants, plus petits, sont en difficulté ailleurs dans la ville. Le local de l’un d’eux est tellement endommagé que le propriétaire le considère comme détruit et veut résilier le bail. À ce souci s’ajoute celui du paiement des salaires des employés. Les patrons qui ne sont pas assurés contre les pertes d’exploitation risquent gros. (24 heures)