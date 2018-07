Astérix, Hugo Pratt et Tardi eux aussi lessivés par les intempéries

Lorenzo Pioletti tente de faire bonne figure. Il parle beaucoup. Il plaisante. Comme à son habitude, diront les fidèles de sa Libraire Raspoutine, à Lausanne depuis 1994. Sauf que cette fois, à le regarder de plus près, le cœur n’y est pas vraiment. Son temple de la BD situé en bas de Marterey, la rue qui a vu un torrent furieux emporter avec lui les pavés par dizaines, n’a pas été épargné par les intempéries exceptionnelles du 11 juin dernier. L’eau s’est engouffrée dans ses caves par un soupirail utilisé jadis pour déverser le charbon. Astérix et ses copains de bulles, entreposés au sous-sol, ont été lessivés.

«Ici, c’est le centre de tri.» Lorenzo Pioletti ne sait plus trop où donner de la tête en ce lundi matin. Deux employés d’une maison d’assurance font la navette entre sa cave et le magasin du rez-de-chaussée, les bras chargés de trésors en papier: des sérigraphies signées et numérotées d’Hugo Pratt, de Loisel, d’Uderzo, de Juillard, de Frank Pe…

Le libraire estime les dégâts d’un regard, d’une main qui effleure la trame. Il consigne l’œuvre sur un registre. Puis le verdict tombe: dans la pile de gauche, celles qui feront l’objet d’une prochaine vente au rabais; dans la pile de droite, celles qui finiront tout droit à la poubelle. «Je me souviens de toutes ces affiches, de ces œuvres uniques et de ces dessins. Je sais quand et pourquoi je les avais achetés. C’est un cauchemar», confie Lorenzo Pioletti dans un sourire qui ne trompe personne. «C’est ma retraite que vous voyez. On va dire que je la prends de manière très anticipée.»

Deux ventes au rabais

Pour le libraire, le deal des assurances est clair: les œuvres jetées à la poubelle seront remboursées. Quant à celles qui ont souffert de l’humidité mais qui peuvent toujours intéresser des amateurs éclairés, elles seront bradées à la moitié de leur valeur dans une première vente d’ici à la fin du mois. Une seconde pourrait être organisée à la rentrée, pendant le festival lausannois BDFIL. Le solde sera, là encore, remboursé par les assurances.

Parmi les œuvres sauvées des eaux figure notamment un portfolio édité pour les 60 ans de carrière d’Uder­zo en 2005. Il n’en existe que 33 exemplaires. Celui de Lorenzo Pioletti porte le numéro 22. Il renferme six sérigraphies signées. Valeur à neuf: 25'000 francs. Il y a aussi cet autre portfolio d’André Juillard («Black et Mortimer») et ses 50 planches. Il n’en existe que 99 exemplaires. Ou cette sérigraphie de Jacques Tardi («Les aventures d’Adèle Blanc-Sec»). «Tous supports confondus, il y a environ trois cents pièces qui ont été endommagées par la pluie.» Le montant des dégâts atteint près de 150'000 francs. (24 heures)