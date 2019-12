Au CHUV, les chambres à 5 lits, c'est bientôt fini

Plus de confort à venir au CHUV. Le Conseil d’État a annoncé ce lundi dans un communiqué qu'un crédit de 52 millions de francs avait été demandé au Grand Conseil afin de moderniser le grand hôpital lausannois. Rénovation majeure: toutes les chambres à cinq lits laisseront place à des chambres doubles.

«Les chambres à cinq lits du CHUV ne sont en effet plus adaptées à la prise en charge des patients, tant au niveau thérapeutique qu’hygiénique», indique le communiqué du Conseil d'Etat. A la place, les patients pourront donc bientôt profiter de chambres à deux lits équipées d’une salle de bains individuelle.

Les futurs travaux, dont les dates ne sont pas annoncées, concerneront également l’Hôpital de Beaumont, bâtiment du CHUV qui héberge des chambres pour les soins palliatifs, les services de médecine interne, la dermatologie et les maladies infectieuses. Les lieux, qui n'ont plus été retouchés depuis près de 50 ans, seront entièrement rénovés. Enfin, les garages à ambulances seront reconstruits «pour offrir une prise en charge adéquate et sécuritaire des patients».