Avec la rentrée de l’uni, arrivent les craintes pour les bourses

Les retards dans l’obtention des bourses universitaires sont désormais presque aussi traditionnels que la rentrée de septembre. Maintes fois, ces deux dernières années, le syndicat SUD Étudiant-e-s et Précaires a alerté sur les délais qui tendent à se prolonger pour décrocher une bourse.

À cela s’ajoute un retard supplémentaire récurrent: celui de la décision relative à l’obtention de subsides à l’assurance-maladie, délivré par l’office vaudois idoine (OVAM). Or, depuis l’entrée en vigueur du système du Revenu déterminant unifié (RDU), les deux ralentissements administratifs se cumulent, une bourse ne pouvant être attribuée sans décision rendue sur les subsides. L’OVAM, connu pour être submergé de demandes, provoque des retards allant jusqu’à plus de six mois, indique le syndicat.

«Certaines personnes, l’an dernier, ont reçu leur réponse pour une bourse en cours de 2e semestre», déplore Arthur Auderset, de SUD. Il rappelle que les bourses sont «le dernier filet social» des étudiants.

La rentrée universitaire comporte encore une nouvelle pression sur le système, malgré des promesses que l’OVAM traiterait les demandes des candidats à une bourse en priorité. En effet, l’annonce d’il y a quelques mois sur la facilitation de l’accès aux subsides pour tous les Vaudois va mettre une charge de travail supplémentaire sur l’Office vaudois de l’assurance-maladie.

Un courrier de SUD tente d'alerter le ministre responsable, Pierre-Yves Maillard. «Il a été annoncé que des postes seraient créés pour faire face aux potentielles 80'000 demandes que cela va engendrer, dit Arthur Auderset. Mais nous demandons à Pierre-Yves Maillard de nous assurer que le travail pourra être fait. Tout en rattrapant le retard déjà accumulé.»