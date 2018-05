Bussigny donne sa chance au Musée Bolo

Vendredi soir, au fond de la salle du Conseil communal de Bussigny, quelqu’un a poussé un grand soupir de soulagement. C’était Yves Bolognini, venu assister à un vote crucial pour l’avenir du Musée Bolo, dont il est le fondateur et le directeur.

À une voix près, 27 pour, 26 contre et trois abstentions, le plénum a accordé un crédit de 322'000 francs pour l’organisation d’un concours d’architecture. C’est le tout premier feu vert à un projet inédit pour Bussigny: créer un complexe culturel doté d’une salle de spectacle, d’un restaurant, mais aussi, d’un espace pour accueillir le Musée Bolo. Pour ce dernier, l’enjeu était de taille, puisqu’il est à la recherche d’un nouveau lieu pour remplacer ses locaux actuels à l’EPFL et abriter sa vaste collection d’anciens ordinateurs.

Au plénum, les débats ont été aussi nourris que le vote a été serré. La Commission des finances (COFIN) a pesé de tout son poids contre le projet, émettant des craintes sur son coût jugé excessif. La construction proprement dite du futur complexe doit représenter 7 millions de francs pour la commune, et 7 millions de francs pour le Musée Bolo. La COFIN a notamment souligné que l’exploitation coûtera quelque 400'000 francs par année à la Ville, soit 1,5 point d’impôt.

Suivant la commission, les critiques de divers élus de droite à la tribune ont largement porté sur l’aspect financier du projet, et notamment sur la capacité du Musée Bolo à assurer sa part des investissements. La gauche s’est montrée bien plus favorable, appuyant fermement sur l’apport social et en termes d’image d’un centre muséo-culturel. «C’est le moment d’offrir à Bussigny d’autres sources d’attractivité que sa proximité avec l’autoroute», a notamment défendu Patricia Spack Isenrich, du Parti socialiste et indépendants de gauche.

Au vu du résultat du vote, un nouveau coup de théâtre s’est invité dans cette soirée. Un élu a en effet demandé que le Conseil communal se prononce sur l’opportunité d’un référendum spontané. L’idée a été balayée, nettement cette fois-ci, mais elle laisse imaginer que le plénum n’a pas fini de débattre sur ce projet, pour lequel il aura encore plusieurs préavis à voter. (24 heures)