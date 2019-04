Bussigny teste ses idées pour le futur de la ville

À l’heure du tout participatif, Bussigny s’efforce de montrer patte blanche. Afin de récolter les avis sur le développement futur de la Ville, la Municipalité invite la population à quatre journées thématiques, dont la première aura lieu le 19 mai prochain. Au programme, trois thèmes: la nature en ville, la mobilité et les espaces publics. La quatrième journée, organisée le 28 septembre, sera consacrée à présenter la synthèse de cette grande consultation.

La proposition peut paraître plan-plan au premier abord, mais elle détonne par son ampleur, et par les idées qui seront soumises à la population. Pour stimuler les réflexions sur de futurs espaces verts, un atelier sera ainsi consacré à l’aménagement d’une «rue végétale» et un café-rencontre abordera un projet de verger communautaire.

2800 habitants de plus

Pour la Municipalité, le timing de la démarche ne doit rien au hasard. «Bussigny est dans une phase où l’arrivée de nouveaux habitants devient concrète», estime la syndique, Claudine Wyssa. Elle évoque en particulier la construction du quartier Bussigny-Ouest, qui bat son plein à l’heure actuelle et qui vient d’accueillir ses premiers habitants. D’ici à dix ans, cet énorme terrain hérissé de grues, qui correspond à un quart de la surface construite de Bussigny actuellement, doit accueillir jusqu’à 2800 habitants. Une bonne partie d’entre eux s’installeront entre 2020 et 2022, estime Claudine Wyssa. «Nous voulons tout mettre en place pour que ce quartier ne soit pas isolé de Bussigny.

C’est pourquoi nous voulons intéresser les habitants actuels autant que les habitants futurs à son développement.» Les animations des quatre journées thématiques se dérouleront ainsi sur le site du chantier, mais il ne sera pas uniquement question du nouveau quartier. «À Bussigny-Ouest, tout est à créer, mais il faudra aussi aménager des espaces qui existent déjà dans la commune.» La Municipalité présentera par exemple un projet de zone de rencontre limitée à 20 km/h sur le carrefour entre l’Hôtel de Ville et la grande salle communale.

Tesla et PubliBike en vitrine

La journée consacrée à la mobilité permettra aussi de présenter des ambitions plus lointaines, comme la mise en circulation de navettes autonomes. «Plus qu’une idée, c’est une option prise par la Municipalité sur le long terme, explique la syndique. Mais la réflexion n’est pas aboutie et c’est donc l’occasion d’entendre la population à ce sujet.» Une étude globale sur la mobilité à Bussigny est en cours, mais d’ici huit à dix ans, ces navettes autoguidées pourraient traverser la ville pour relier, entre autres, la gare et la future ligne de tram.

La journée consacrée à la mobilité, en août, prévoit également la participation d’entreprises avec des présentations de vélos électriques et, plus étonnant, des stands tenus par PubliBike et Tesla. La série d’événements proposés par la Municipalité met en outre le projecteur sur un quartier développé par des privés. Claudine Wyssa s’en explique: «En tant que Commune, nous sentons notre responsabilité d’apporter de la qualité à ce quartier qui est aux mains de plusieurs propriétaires.» La même démarche n’est ainsi pas d’actualité pour les autres quartiers qui sont en projet à Bussigny, généralement aux mains d’un propriétaire unique.

Programme

19 mai (nature en ville), 30 juin (espace public), 25 août (mobilité), 28 septembre (synthèse).

De 11 h à 16 h.

Au chemin du Jordil.

(24 Heures)