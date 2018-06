C'est une maison jaune accrochée à la Clergère

«Des nouvelles de l’immeuble en ruine, à l’angle de l’avenue de Lavaux?» Lors de la dernière séance du Conseil communal, le Vert’libéral Philippe Diesbach a interrogé le syndic sur le destin de la maison jaune abandonnée, surnommée la «verrue» de Pully par les riverains excédés. Gil Reichen a fait savoir qu’à son avis «on se dirige vers une mesure d’expropriation dans le cadre des travaux de réaménagement de l’avenue de Lavaux».

Voilà quinze ans que la Commune de Pully essaie, en vain, de régler le problème de ce chantier déserté, triste vision en plein centre-ville. Les travaux de rénovation de la maison jaune, lancés en 2003, ne se sont jamais achevés.

Les autorités butent contre le silence d’un propriétaire peu enclin à la collaboration. Et lorsque quelqu’un détient un permis de construire, on peut difficilement le forcer à finir le chantier. À une époque, en désespoir de cause, la Commune avait même proposé de racheter la maison. Rien à faire. Le propriétaire ne voulait ni faire de l’ordre ni vendre.

Les autorités sont d’autant plus embêtées qu’une éventuelle reprise des travaux n’arrangerait pas ses affaires. Elles aimeraient mieux voir disparaître cette construction qui gêne deux projets majeurs: le réaménagement de l’avenue de Lavaux (futur axe fort destiné à accueillir les bus à haut niveau de service), on l’a dit, et la transformation de la place de la Clergère en vue de rendre le secteur plus convivial.

«Il est encore trop tôt pour une procédure d’expropriation, précise le syndic. Lorsqu’il y aura un projet établi qui implique la destruction de cette maison, nous prendrons contact avec les propriétaires sur lesquels on empiète.» (24 heures)