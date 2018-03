Ce qui vous attend en 2019 à Lausanne Jardins

Les premières images de Lausanne Jardins, manifestation chère aux cœurs des Lausannois attendue en été 2019, ont été dévoilées. Il est question d’un lustre de plantes pour réchauffer la cour Galfetti, d’un relooking végétal du passage glauque de Saint-François, d’un jet d’eau en plein carrefour Georgette ou encore d’une boule de gui géante à la promenade de Messidor.

À l’issue du concours international d’idées, le jury a retenu vingt-cinq projets de jardins urbains – dont cinq vaudois – sur 136 dossiers. Thème de cette sixième édition: la pleine terre.

Parcours symbolique

Les jardins se succéderont au fil d’un parcours faisant référence aux changements qui attendent la ville avec l’arrivée des bus à haut niveau de service et du tram. Les visiteurs suivront ainsi la ligne de bus 9; l’un des tracés historiques des premiers tramways lausannois. Une traversée sur 4 km, du parc de Valency au parc Guillemin.

L’un des buts affichés de la manifestation est de «reconquérir et revaloriser des espaces publics délaissés et encourager la découverte de lieux méconnus», souligne Natacha Litzistorf, présidente du jury et municipale Verte en charge de l’Environnement. Citons le parvis de l’église Saint-Paul – une terrasse jouissant d’une vue panoramique qui sert aujourd’hui de vulgaire parking –, le jardin des souches à l’avenue d'Echallens ou encore le mur de soutènement de Saint-Paul.

Au centre-ville, un projet lausannois propose d’attirer l’attention sur les platanes de la place Saint-François en dessinant, au sol, un arbre en tapis de mousse. «Une image qui dit la couronne aérienne de l’arbre et celle, souterraine, de ses racines.» Autre site très prisé à la pause de midi: l’amphithéâtre de la promenade Jean-Villars-Gilles. Exit, la pelouse. Les pique-niqueurs feront face à un charmant jardin circulaire de pimprenelles.

Les vingt-cinq projets retenus sont visibles sur le site https://lausannejardins.ch. La plupart se réaliseront; reste à s’assurer de leur faisabilité. Lausanne Jardins affiche un budget de 2 millions de francs, «peu ou prou comme l’édition précédente», précise la commissaire, Monique Keller.

Découvrez l'ensemble des jardins ayant reçu un prix ou une mention du jury sur le site de la manifestation: https://lausannejardins.ch