Ces petits et grands salons qui fuient Beaulieu

Swiss Expo n’est pas le seul événement qui a décidé de quitter Beaulieu cette année. Plusieurs mois avant la retentissante annonce de mercredi, au moins deux autres festivals, de moindre stature, ont pris la même décision. Il y a d’abord le Salon du vélo et de la mobilité durable. Après deux éditions à Beaulieu, l’événement a quitté Lausanne cette année pour Renens, où il a attiré plus de 7500 visiteurs en trois jours.

Son organisateur, Christian Wipfli, par ailleurs responsable du Salon nautique qui se tient à Palexpo, explique ce départ par le comportement des dirigeants de Beaulieu. «Leur attitude dédaigneuse et leur méconnaissance du marché de l’événementiel nous ont poussés à partir», lance Christian Wipfli, qui pense notamment «au contrat qu’on voulait nous faire signer près d’un an avant le salon sans même pouvoir en discuter».

Initiateur du Salon Plus, pour les futurs retraités, ou encore président des Junior Days, Alex Herren a pris la même décision. Son salon dédié aux jeunes se tient désormais au CERM de Martigny (VS). L’organisateur avance les mêmes raisons pour justifier son départ, décidé il y a quelques mois. «J’ai organisé septante événements en douze ans, dont la moitié à Beaulieu. Mais je ne veux plus y aller. Ses responsables ont des exigences, notamment financières, qui ne sont tout simplement pas tenables. L’événementiel subit de fortes contraintes qu’ils donnent l’impression de ne pas comprendre.»

À la tête de la Fondation de Beaulieu depuis un peu plus d’un an, Nicolas Gigandet ne commente pas ces départs, selon lui annoncés sous l’égide du groupe MCH Beaulieu. «D’un point de vue politique, Swiss Expo contribuait à un certain lien ville-campagne que le futur Comptoir Helvétique va essayer de maintenir. Mais d’un point de vue logistique et économique, on s’attendait à leur départ. La stratégie de Beaulieu, adaptée à la réalité du marché, mise sur des surfaces réduites. Et le calendrier 2019 annonce déjà une reprise réjouissante.» (24 heures)