Cet été, il y aura une dizaine de bateaux à se partager à Ouchy

Vous rêvez de naviguer sur le Léman mais vous n'avez pas votre propre bateau ? Il y a l'option pédalo ou encore une petite croisière avec la CGN. Mais il y aura bientôt une solution intermédiaire: le boat-sharing.

L'idée date d'août 2011. Le PLR Mathieu Blanc (alors conseiller communal) avait lancé l'idée de mettre en partage des embarcations dans les ports de Lausanne. Notamment pour atténuer un peu la pénurie de places d'amarrages. Mais aussi parce que celle-ci provoquait à l'époque un joyeux foutoir dans la gestion des places d'amarrage.

Le club Folle Brise qui, depuis plusieurs années, met à la disposition de ses membres huit bateaux appartenant à des privés en est un exemple. Les membres peuvent en effet, moyennant une participation financière, profiter de naviguer sans être propriétaires ni d'une embarcation ni d'une place. Ce qui est à l'encontre des règles en vigueur à Lausanne.

Mais la démarche a eu le mérite de lancer la réflexion. Et la Ville est entrée en matière. Elle lancera tout bientôt un appel d'offre pour une dizaine de bateaux en partage. Ceux qui postuleront devront être propriétaires des embarcations et présenter un vrai plan d'activité commerciale. Il n'est pas exclu que Folle Brise soit choisi par la ville. Il n'est pas non plus impossible que plusieurs exploitants se partagent les bateaux.

La petite flotte sera disponible pour le public dès cet été. Nul besoin d'avoir un permis pour se payer un bateau durant quelques heures: des experts accompagneront les navigateurs amateurs. «Mais il est souhaitable que le boat-sharing constitue une forme d'initiation à la navigation», souligne Pierre-Antoine Hildbrand, aujourd'hui municipal PLR qui avait cosigné le postulat d'origine.

Les élus ont très largement salué cette nouvelle offre à venir. Seul bémol évoqué: on considère que la Ville devrait tendre à favoriser les voiliers et non les bateaux à moteur. Pierre-Antoine Hildbrand s'est engagé à prendre en compte la remarque. (24 heures)