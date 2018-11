Chantier du LEB : une riveraine âgée craint pour sa santé

Ça ne fait pas rire les oiseaux. «Ça les touche autant que moi, ils n’ont plus envie de voler. D’ailleurs plusieurs sont morts récemment», soupire Maria Terribilini. Cette dame de 81 ans et la dizaine de petits volatiles qu’il lui reste habitent en bordure du chantier du tunnel du LEB, à Union-Prilly. Et depuis le début des travaux, elle «observe des choses bizarres. J’ai rapidement eu des problèmes respiratoires, j’étais de plus en plus essoufflée et fatiguée.» Au point de s’inquiéter et de consulter son médecin généraliste, puis un pneumologue.

«Je sais bien que je commence à être âgée mais j’étais en forme, active, et soudain plus rien.» De nombreux examens sont effectués sans que la cause de ce mal ne soit identifiée. Maria Terribilini constate par contre que le filtre de son masque pour les apnées du sommeil est beaucoup plus noir qu’à l’accoutumée.

«Dans ce contexte, une cause environnementale est suspectée, écrit aujourd’hui son pneumologue, le docteur Jacques Blondel, sur certificat médical. Il est hautement probable que la pollution atmosphérique engendrée par les travaux, en particulier de terrassement, soit responsable des troubles observés.» Le spécialiste précise qu’en 2017, avant le début du chantier, Mme Terribilini ne présentait pas de gêne respiratoire.

Chantier bien arrosé

«Nous sommes maîtres d’ouvrage d’un chantier au cœur de la ville avec un fort impact sur les riverains et nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances, souligne Alexandra Gindroz, responsable communication aux Transports publics lausannois (TL). Néanmoins, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le bilan de santé de cette dame.»

Elle liste différentes mesures mises en place pour lutter contre la poussière: la zone de chantier est goudronnée et lavée à l’eau, comme les camions qui y transitent; par temps sec, les pistes en terre et les matériaux peuvent être arrosés; finalement les forages peuvent être «brumisés» si un dégagement de poussière est repéré. Les TL ajoutent que le suivi a été renforcé en lien avec l’entreprise concernée.

«Ce sont des particules minuscules, j’ai l’impression qu’il n’y a rien à faire. Il faudrait que je vive avec un masque chirurgical ou que je déménage»

Pour atténuer les problèmes, Maria Terribilini a calfeutré ses fenêtres et les laisse continuellement fermées. «Ça ne suffit pas. Ce sont des particules minuscules, j’ai l’impression qu’il n’y a rien à faire. Il faudrait que je vive avec un masque chirurgical ou que je déménage.»

«La phase la plus délicate»

Consciente qu’un tel chantier ne peut pas se dérouler sans nuisances, la riveraine aurait aimé que les TL communiquent un peu plus sur la poussière, comme ils l’ont fait pour le bruit. «Chaque phase spécifique du chantier est notifiée en amont par affichette dans les boîtes aux lettres et, selon les phases, une séance locale est proposée aux riverains. Les travaux et les différentes nuisances auxquels ils vont être confrontés leur sont expliqués», répond Alexandra Gindroz. Ces séances d’information seront plus régulières à l’avenir tandis qu’un médiateur de chantier reste disponible sur place.

C’est maintenant l’avancée des travaux qui pourrait offrir du répit à Maria Terribilini. Les TL admettent en effet que la phase actuelle est «la plus délicate» concernant les poussières du fait de l’excavation des matériaux et de travaux spéciaux sous le pont provisoire. «Il y a différents types de roches en place dont de la molasse particulièrement dure qui doit être cassée avec des engins de chantier lourds.

Plus la creuse sera avancée, plus les travaux seront encaissés et moins les poussières vont se propager», rassure la responsable communication. À partir du mois de mars, l’excavation en direction de Montétan se fera en souterrain tandis que les interventions de génie civil et la construction d’ouvrages en béton seront moins génératrices de particules.

