Chaque année, la fête de Bellevaux fédère les peuples

Lorsque l’on monte depuis le centre de Lausanne en direction d’Entre-Bois, de préférence à pied, le paysage change peu à peu. Aux placettes mignonnes, aux bacs à fleurs riants débordant de verdure succèdent des trottoirs mornes. Les parterres des quelques arbres de la rue de la Borde sont affublés d’une végétation hirsute, couleur jaune paille en fin d’été. On s’achemine vers un quartier populaire où l’argent ne coule pas à flots, c’est sûr, et où le touriste n’est pas spécialement attendu.

Ce samedi de plein soleil, c’est pourtant la fête à Bellevaux. Le quartier du 1018 est dehors, rassemblé aux abords du collège d’Entre-Bois. Pour cette quatorzième édition, les rues n’ont pas pu être libérées et investies comme les années précédentes. La tenue concomitante du triathlon a mobilisé la police au sud de la ville. À l’entrée, près du stand de nourriture africaine, une dame chilienne octogénaire le regrette: «C’est moins grand que d’habitude! Normalement, il y a des tables et des chaises là, sur le trottoir et tout au long de la rue.»

Pas du business

Qu’importe: les pelouses autour du complexe offrent de belles surfaces pour les stands et les guinguettes. L’association de quartier et les animateurs ont monté un vide-greniers, où les habitants sont venus vendre les objets dont ils n’ont plus besoin. Posées sur des bâches à même l’herbe, des collections d’habits, de chaussures, de bijoux ou de babioles colorées attendent le chaland. Ici, les gens n’ont pas beaucoup de sous et il ne s’agit pas de faire du business. On est là pour le plaisir d’être dehors avec les amis du quartier. Un jeune garçon s’arrête devant une paire de baskets encore en bon état: «C’est 20 francs», lui annonce un vendeur de circonstance. «Je vais demander à mes parents», répond l’ado intéressé.

L’équipe des animateurs est à pied d’œuvre depuis sept heures ce matin. Il est quinze heures. La journée sera longue puisqu’elle est autorisée jusqu’au milieu de la nuit. «Et après, il faudra ranger», sourit Séverine Pedraza. Cette fête, l’équipe la prépare tout au long de l’année. «Un processus», comme le dit Nicolas Corbaz, animateur lui aussi. Pour les professionnels, tout le travail consiste à ce que la mayonnaise prenne entre les habitants au cours des mois qui précèdent.

Parmi les gens qui habitent le quartier, beaucoup d’immigrés. L’endroit est devenu de plus en plus multiculturel au fil des vagues d’immigration. Les vieilles histoires de baston entre bandes des différents secteurs de la ville n’ont plus cours. En poste depuis plus de dix ans, Nicolas Corbaz a un certain recul et note que les Albanais qui habitent un peu partout dans la ville ont contribué à pacifier Lausanne: «Quand tu as un «couz» à la Bourdo, tu ne vas pas débarquer en bande depuis Bellevaux», image-t-il.

Clameurs dans la cour du collège

Dans le patio de l’école, un terrain de foot gonflable a été monté. Le foot, c’est important à Bellevaux. Les filles y jouent aussi. Ce samedi, le tournoi bat son plein. Un papa de l’association de quartier encourage les joueurs au micro: «Plus tard, je jouerai avec mon fils, dans l’équipe des petits. Là, ça va un peu fort.» Des supporters sont affalés sur les boudins qui bordent l’ère de jeu. Des clameurs montent dans la cour à chaque action. Des grappes de préadolescents flânent en rigolant. Parfois on se bouscule, parfois pas très gentiment; mais sans plus.

Avec le temps, Séverine Pedraza et Nicolas Corbaz ont appris à connaître le quartier. Le «processus» dont parle Nicolas Corbaz se vit chaque jour. Ici, le contexte exige de la patience et du doigté. Les habitants sont nombreux à vivre de l’aide sociale ou de l’AI: «Ils sont plus de la moitié à ne pas travailler si l’on compte les retraités. Certains ne sortent pas de Bellevaux par crainte d’être jugés ailleurs», poursuit Nicolas Corbaz. Séverine Pedraza complète: «Il y a tout dans ce quartier, des magasins, une poste, une banque: on peut pratiquement y vivre en autarcie.»

Tous deux représentants syndicaux, (SUD pour Séverine Pedraza, SSP pour Nicolas Corbaz), ils font partie des animateurs inquiets de l’avenir de leur métier. Pour eux, les autorités sont en train de réduire l’animation socioculturelle à une source comme une autre de prestations au public: «On veut des garderies pour adolescents», illustre Nicolas Corbaz. Or, les animateurs s’attachent à construire quelque chose de beaucoup plus vaste. «Il faut bâtir du lien à l’année, plaide Séverine Pedraza. Pour que les gens apprennent à vivre les uns avec les autres.»