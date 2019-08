Chavannes crée son propre festival sur trois jours

Il y aura de l’animation pour tous les goûts, à Chavannes-près-Renens, du 6 au 8 septembre prochain. Avec ICI Chavannes, la ville se dote de son propre festival, avec au programme musique, cinéma, danse, ateliers et tournoi de foot pour enfants, ainsi qu’un brunch et un forum de discussion. Le menu est varié, et c’est tout à fait assumé: «L’objectif est de créer des espaces de rencontre qui n’existent pas forcément aujourd’hui et d’accueillir tout le monde, détaille Alain Plattet, chef du Service de la cohésion sociale de Chavannes-près-Renens. On ne pouvait pas se limiter à une seule activité, et surtout pas à un seul public cible.»

Les services communaux ont beau être impliqués, l’initiative et l’organisation de l’événement reviennent à la Commission consultative Suisses-Étrangers (CCSE). Composée de représentants des communautés d’origine étrangère et de partis locaux, celle-ci signe depuis deux ans une renaissance en fanfare après une longue période de sommeil. Lors de la Coupe du monde de football 2018, elle avait déjà monté une fan zone pour suivre les matches de l’équipe suisse. «Ça a été un tel succès que la relation de confiance s’est renforcée avec la Commune», explique Silvia Sá, qui représente la communauté portugaise au sein de la CCSE.

Sur le terrain de foot de la Plaine, une grande scène accueillera la rappeuse KT Gorique ainsi que sept autres artistes et DJ qui serviront une musique electro, funk et folk. À l’aula du Collège de la Plaine, quatre films et un débat aborderont les thèmes du sport et de l’intégration, avec, entre autres, à l’affiche «Joue-la comme Beckham» et «Les Blancs ne savent pas sauter».

Les familles ne seront pas en reste, avec un château gonflable et des activités allant de la lecture de contes aux ateliers de yoga et de massage pour enfants. Outre la présence de food trucks, les associations locales mettront à profit des talents culinaires venus de plusieurs pays. Enfin, un brunch doublé d’un forum participatif sera organisé le dimanche matin. Les habitants y seront invités à partager leurs souvenirs et anecdotes sur Chavannes en vue d’en tirer un livre.