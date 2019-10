C’est un de ces endroits dont l’Ouest lausannois a le secret: un ancien site industriel oublié, devenu un décor aussi suranné que discret. À quelques encablures de la gare de Renens, l’ancienne Chocolaterie Perrier produisait dès 1927 des «têtes au choco» fameuses loin à la ronde.

Aujourd’hui, son enseigne désuète se voit toujours depuis la pittoresque avenue de la Gare, mais elle n’embaume plus le chocolat. Depuis sa fermeture, dans les années 70, elle a opéré une transformation profonde et accueille désormais un foisonnement d’ateliers d’artistes, un prestigieux bureau d’architectes et même un musée consacré à l’imprimerie. Mais qui, à Chavannes, le sait?

Un livre édité récemment sous l’impulsion de la Commune met en lumière ce patrimoine et son devenir. «Fabrique(r)» est l’œuvre d’un historien amateur, Eduardo Camacho-Hübner, ingénieur de son état et Chavannois d’adoption. Longtemps, il a vécu dans une maison coquette faisant face à la chocolaterie. «L’enseigne était devant mes fenêtres! Avec le temps, découvrir ce qui s’y passe est devenu une obsession.» Mais notre homme est également membre de la Commission consultative Suisses-Étrangers de la ville, qui promeut des projets favorisant les contacts entre habitants. C’est ainsi qu’a émergé l’idée de défricher l’histoire locale.

«Nous voulions donner vie à une commune qui, dans l’esprit des gens, n’a pas vraiment de passé. C’est typiquement une ville d’accueil, pour les étudiants et les personnes qui s’installent pour la première fois en Suisse. Mais faute de repères, ils n’en font jamais une partie d’eux-mêmes.» Dans une ville noyée dans le district urbain de l’Ouest lausannois, scindée en deux par l’autoroute, l’ancienne chocolaterie pourrait devenir l’un de ces repères: «Chavannes a un maillage industriel dont on peut être fier. On ne sait pas si la «tête au choco» est née ici, mais la fabrique Perrier a beaucoup contribué à son prestige. Valoriser cela, c’est construire l’identité de la ville», estime Eduardo Camacho-Hübner.

Pour «Nénette» et «Dudule»

La dédicace du livre est déjà tout un poème. Elle liste «Nénette», «Dudule», «Biscotte», «Riquet» ou «Mastic», d’anciens ouvriers – ils étaient une centaine à la grande époque entre 1940 et 1975 –, dont les anecdotes ont été indispensables à ce travail de mémoire. Car si, au fil des pages, on découvre des photos en noir et blanc et des histoires sur la maîtresse du patron, il reste peu de traces officielles de l’ancien temps. «J’ai écumé les archives communales sans grand succès. Il a donc fallu aller chercher les gens. C’est là qu’on passe la frontière entre histoire et sociologie.»

Sociologique, l’ouvrage l’est à n’en pas douter, puisqu’il donne aussi la parole aux nouveaux locataires du site. Il y a les habitants des vieux appartements ouvriers, des jeunes qui animent les lieux en créant des micropotagers tout en espérant y voir éclore des événements culturels. Et puis il y a les peintres, les photographes et autres graphistes qui profitent eux aussi de locaux abordables, car peu rénovés. «Le lieu est vivant, mais ce n’est pas la bohème artistique, sourit Eduardo Camacho-Hübner. Comme autrefois, les gens sont ici pour travailler.»

Chavannes n’a pas fini de se raconter. «Fabrique(r)» est le premier d’une série de trois livres dont le deuxième tome est déjà en travail. Il sera consacré aux terrains de sport du sud de la commune et aux quartiers populaires qui les entourent. Le troisième partira sur les traces de l’ancienne École suisse de céramique, fondée à Chavannes en 1912 et dont le bâtiment abrite aujourd’hui l’Administration communale.