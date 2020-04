Chavannes-près-Renens pleure l’un de ses édiles

C’est un coup aussi dur qu’inattendu pour la Commune de Chavannes-près-Renens. Fathi Othmani, municipal en charge de l’Urbanisme et des Travaux, est décédé samedi matin d’une crise cardiaque, laissant derrière lui une femme et deux jeunes enfants. Entré au Conseil communal en 2013 sous les couleurs du Parti socialiste, il avait été élu à l’Exécutif dès 2016 à sa première tentative.

Au sein de la Municipalité, c’est le choc: «On se dit que ce n’est pas vrai, que c’est une erreur, souffle syndic Jean-Pierre Rochat, socialiste lui aussi. Je suis rempli de tristesse, comme toutes les personnes que j’ai pu rencontrer depuis cette annonce.» Au sein du PS chavannois, c’est la même incompréhension qui domine. «Rien ne pouvait laisser imaginer qu’une telle chose pourrait arriver. Il s’est effondré chez lui», relate Alexandre Rydlo, qui siège au comité, ainsi qu’au plénum communal.

Âgé de 53 ans, Fathi Othmani avait rejoint la Suisse depuis la Tunisie en 2000 et avait depuis acquis la double nationalité. Diplômé en économie, il était enseignant au sein de l’école publique vaudoise en parallèle de son mandat politique et a également été engagé de nombreuses années dans le monde associatif, dans le domaine de l’intégration et auprès de la communauté tunisienne. «Par son parcours, il a vraiment montré que les personnes issues de l’immigration ont toute leur place et peuvent apporter leur contribution», relève Alexandre Rydlo, tout en soulignant son sens politique. «C’est le genre d’élu qui cherchait à faire bouger les choses sans avoir le souci de le montrer. Il avait une profonde connaissance des institutions suisses et suivait de près les événements dans son pays d’origine. Son regard n’était pas limité aux frontières de la commune.»

Dans une commune multiculturelle comme Chavannes-près-Renens, son ascension se serait pourtant faite très naturellement, estime quant à lui le syndic. «Il y a un fort niveau d’acceptation. Tout le monde ne s’appelle pas Rochat à la Municipalité.» Dans son mandat, Fathi Othmani a ainsi été chargé du dicastère assez sensible de l’urbanisme, en charge de dossiers comme le quartier des Cèdres, le Vortex ou encore le Campus Santé. «Il a pris ses tâches à bras-le-corps avec un grand enthousiasme», estime son collègue.