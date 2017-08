Chronique d’un collège idéal pour le centre de Lavaux

Le goudron est encore fumant aux abords du nouveau Collège intercommunal du Verney, à Puidoux. Lundi, 430 élèves (20 classes secondaires et 4 primaires) issus de Puidoux, Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Saint-Saphorin et Rivaz étrenneront le matériel flambant neuf réparti dans les classes dernier cri. A 250 mètres de là, l’imposante salle polyvalente est aussi fin prête pour ses premiers cours de gymnastique.

Les deux ouvrages sont un exemple: livrés dans les temps (deux ans de travaux), ils n’auront pas dépassé le budget, et cela malgré un terrain marécageux pour le collège (34,5 millions pour les cinq communes) et pollué pour la salle (16,6 millions uniquement pour Puidoux). Assistant du maître d’ouvrage, Gilles Cutteloz (Fragnière Partenaires, Lausanne) nous fait visiter.

Le collège est signé Noémie Goldman (Architecture & Retail Rites, Lausanne). La géométrie en étoile du bâtiment principal, construit en lieu et place du collège de 1970, libère des espaces généreux et permet une circulation intelligente des élèves. A l’intérieur, tout est pensé du sol au plafond: larges fenêtres sur toutes les façades équipées de brise-soleil, armoires et parois des classes qui deviennent les casiers des élèves dans les couloirs. Aussi, les tables ergonomiques où l’on peut travailler debout, le tableau blanc tactile à rétroprojection, les salles spéciales ultraéquipées donnent presque envie de retourner sur les bancs d’école. Les extérieurs profitent également de l’étoile pour dégager quatre espaces distincts, dont deux cours pour les primaires et les secondaires.

Le deuxième bâtiment reprend la structure de 1970, qui abritait déjà une piscine, et accueille aujourd’hui musique et arts visuels, une bibliothèque et le réseau santé. Mais aussi une UAPE de 100 places sur deux niveaux dans l’espace de l’ancienne salle de gym.

Pour guider les usagers, une signalétique aux tons pastel (inspirée du projet de Paul Smith pour Caran d’Ache!) s’inscrit sur des écriteaux aux formes des cinq communes. On peut donc avoir sa salle de classe dans l’aile Rivaz et celle de sciences dans l’aile Saint-Saphorin. La topographie du centre de Lavaux est aussi représentée dans la cour, où les parcelles de vignes sont désignées par des alignées de petits cailloux posés à la main dans le goudron frais. C’est l’Atelier D. Schlaepfer de Lausanne (auteur de la fresque du Vinorama) qui signe cette signalétique aérienne.

La salle polyvalente porte aussi la patte Schlaepfer. Modulable, elle offre trois salles de gymnastique ou une grande salle de spectacle de 1000 places. Une journée portes ouvertes sera organisée en octobre. (24 heures)