Comment faire cohabiter le Distribus et le local d’injection ?

La question est dans l’air depuis l’ouverture, début octobre, du local d’injection lausannois au Vallon. Comment faire cohabiter la structure avec le Distribus? Le véhicule stationné du lundi au samedi sur la place de la Riponne fournit du matériel stérile aux toxicomanes. Alors que les milieux de la prévention insistaient récemment dans nos colonnes sur la complémentarité des deux dispositifs, une grogne refait surface.

Elle émane de plusieurs commerçants et riverains du secteur Riponne-Tunnel. Ces derniers accusent le Distribus de nuire à la fréquentation du local d’injection et déplorent les injections sauvages qui persistent devant leurs établissements ou dans le hall de leurs immeubles.

Bénéficiaires différents

«Nous sommes sensibles aux nuisances évoquées par les riverains, mais il ne faut pas imaginer que c’est le Distribus qui attire les toxicomanes. C’est mal percevoir le problème, réagit Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation ABS, qui gère les deux structures. D’abord, ce n’est pas forcément le même type de population qui fréquente le bus et l’espace de consommation. Ensuite, il nous est déjà arrivé de déplacer le véhicule quand la place de la Riponne était occupée par des manifestations, et nous avons constaté que les usagers ne suivaient pas forcément. Ils sont à la Riponne et dans le secteur car ils y ont d’autres intérêts.» Malgré cette analyse, la Ville de Lausanne, le Canton (le seul à le financer) et la Fondation ABS ont choisi d’adapter les horaires du Distribus. Comme annoncé par «20 minutes», celui-ci ouvrira bientôt de 19 à 21 heures (contre 17-21 h actuellement). Le local d’injection accueille, lui, les toxicomanes de 12 à 19 heures.

«Cette décision a été prise afin d’éviter la redondance des horaires entre les différentes prestations et d’inciter les usagers à se rendre à l’espace de consommation, où il est par ailleurs possible d’échanger du matériel stérile», commente le municipal Oscar Tosato. Bien que la Fondation ABS ait été concertée, Matthieu Rouèche juge cette décision «dommageable, voire contre-productive». Il ajoute néanmoins qu’elle peut déboucher sur de «bonnes alternatives» et répète que la fréquentation du local d’injection est en augmentation et conforme aux attentes, en l’occurrence 25 à 30 visites par jour actuellement. «Ces chiffres correspondent à ceux enregistrés le premier mois d’ouverture de Quai 9, à Genève, ou de l’espace de consommation de Liège, en Belgique, qui a ouvert un mois avant celui de Lausanne», observe Oscar Tosato.

Pas remis en cause

Au-delà de ce changement d’horaires, une réflexion est en cours à propos du Distribus. «Différentes options sont étudiées: il pourrait être déplacé, remplacé par une autre prestation de type travail de rue, ou voir ses horaires repensés», envisage Matthieu Rouèche.

«Il est trop tôt pour en parler, mais la mission du bus, qui est le principal point de remise et de récupération de matériel de consommation dans le canton de Vaud, n’est pas remise en question», souligne Oscar Tosato.

En 2017, la Fondation ABS a distribué 149'938 seringues, dont 98'753 au Distribus. Le taux de retour global est de 89%. (24 heures)