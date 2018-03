Crissier défie la Migros et ses ouvertures étendues

Commerce Convaincu que le distributeur viole la loi sur le travail pour ses extensions horaires, le syndicat va intervenir. Plus...

Commerce Contrairement à Migros, le distributeur renonce temporairement. Mais il va réfléchir au-delà d’Ecublens et Crissier. Plus...

Commerce Critiqué par Unia pour ses extensions horaires, le directeur de Migros Vaud dénonce les méthodes du syndicat et vante le dialogue social Plus...

Commerce Les nouveaux horaires prévus par Coop au Léman Centre à Crissier et au supermarché d'Ecublens n'entreront pas en vigueur lundi. Plus...

Crissier L’ouverture étendue décidée dans les centres Migros et Coop fait tousser les employés et les petits commerces. Plus...