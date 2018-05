D’un bidonville mexicain au Collège du Rosey

Pour cette poignée de jeunes musiciens venus tout droit d’une banlieue très défavorisée de Guadalajara, au Mexique, c’est la toute première fois qu’ils prenaient l’avion, embarquaient dans le TGV après une courte visite de Paris, pour finalement arriver à Rolle et se retrouver en concert, dimanche, aux côtés des élèves de l’une des écoles les plus exclusives du monde. «Certains n’avaient même pas d’acte de naissance pour établir un passeport», raconte Jorge Viladoms, artiste engagé et professeur au Conservatoire de Lausanne. Il est à l’origine du voyage extraordinaire de ces 13 adolescents, qui se produiront ce mardi soir à l’église Saint-Laurent.

Âgée de 15 ans, Karen fait partie de ces chanceux qui répétaient lundi leur concert lausannois. «Tout me plaît en Suisse, dit-elle d’un grand sourire. Les paysages si verts, l’air si pur, les gens sont si polis et l’eau, qu’on peut boire partout!» Karen et ses douze amis semblent bien conscients du fossé qui sépare la Suisse des conditions qui les ont vus grandir. Mais ils n’en oublient pas la famille pour autant. «Elle me manque déjà, fait Karen. Mais je vois bien que la Suisse est un pays dont on peut tomber très vite amoureux et j’espère pouvoir revenir.»

«On ne veut surtout pas qu’ils deviennent musiciens»

Si les treize jeunes mexicains retrouvent un jour le chemin des rives du Léman, ce ne sera probablement pas en tant que musiciens. «On ne veut surtout pas qu’ils le deviennent, insiste Jorge Viladoms. C’est déjà compliqué de vivre de la musique en Suisse mais, au Mexique, c’est bien pire.»

Il sait de quoi il parle, le jeune professeur de piano. Lui aussi est né au Mexique. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, il ne retournera au pays que quatre ans plus tard. La différence de niveau de vie lui sautera au visage. Une fois devenu le plus jeune enseignant au Conservatoire de Lausanne, il entreprend de créer la Fondation Crescendo con la Música en 2012. Une bonne œuvre destinée non pas à former des musiciens classiques, mais à favoriser leur développement personnel par le biais de l’enseignement de la musique.

En 2015, les élèves du Centro Educativo La Barranca, à Guadalajara, avaient vu arriver une centaine d’instruments – dont 50 violons et 7 pianos – collectés au travers de la fondation. Financée en partie par des mécènes et des concerts de gala, cette dernière offre ainsi des cours de musique pour quelque 360 écoliers. «On rémunère bien les enseignants, de façon à ce qu’ils donnent le meilleur d’eux aux élèves», confie Jorge Viladoms.

Si sa fondation n’ambitionne pas de former de futurs concertistes, elle dispense toutefois des bourses à de jeunes prodiges. «C’est le cas pour un Kényan qui a appris à devenir chef d’orchestre en regardant des vidéos sur YouTube», illustre le professeur de musique.

C’est par le biais du 40e anniversaire d’un orchestre amateur de Rolle que les jeunes Mexicains en sont arrivés à se produire aux côtés des élèves fortunés du Collège du Rosey. «Ça a été un moment très symbolique de voir ces enfants issus d’un bidonville échanger avec des élèves du collège le plus cher du monde, dit Jorge Viladoms. Cela montre que la musique peut effacer toutes les classes sociales.»

Concert des enfants mardi 29 mai, 19h à l’église Saint-Laurent, à Lausanne. Entrée: 60 fr. (la recette est en faveur des œuvres de la Fondation Crescendo con la Música)