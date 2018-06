Dans le puits de la Brouette, où naîtra le tunnel du LEB

Dans le parc où jouaient les enfants du quartier trône désormais un beau bébé. Un puits de 36 m de profondeur (il en fera finalement 42, dans dix jours) au fond duquel s’activent hommes et machines. Au cœur du parc de la Brouette, à l’extrémité est de l’avenue d’Échallens, il constitue la partie la plus impressionnante des travaux préparatoires au percement du tunnel du LEB. Fin 2020, ce dernier doit permettre au train de voyager intégralement en souterrain entre Union-Prilly et Chauderon.

Une vie au fond du puits

Cette phase de travaux préparatoires, commencée il y a un an, touche à sa fin. À la Brouette, un escalier métallique en colimaçon emmène au cœur du puits. En parallèle, un engin de chantier commence lui aussi la descente, pendu aux câbles d’une grue. Il s’en va projeter du béton sur les murs avant que les pelleteuses ne poursuivent le creusement pour atteindre la profondeur maximale de 42 mètres. C’est de là que partira la galerie qui doit rejoindre le tunnel Tridel et permettre l’excavation des matériaux, économisant «entre 30 et 40 camions par jour», annonce Samuel Barbou, chef de projet du tunnel.

Le tunnel du LEB sera, lui, percé un peu plus haut. À 25 m sous terre, une galerie d’accès est en train d’être creusée en direction de l’avenue d’Échallens. C’est de là que sera excavé, dès cet hiver, le tube à proprement parler. Les haveuses (machines permettant d’excaver) avanceront alors à la vitesse de 2,5 m par jour en direction d’Union-Prilly (l’ouvrage fera finalement 1,7 km). Mais pour l’instant il est question de sonder la roche. Deux ouvriers s’activent autour d’une foreuse. Sa tige de 200 m va tâter le terrain du côté du futur tunnel et en ressort des carottes, soigneusement consignées. Elles doivent permettre de déterminer la nature géologique exacte du secteur.

À l’autre embouchure du futur tunnel, le chantier progresse également. À proximité de l’arrêt Union-Prilly, un pont provisoire de 170 m doit être construit. Il permettra de maintenir la circulation et de creuser en dessous, pour aménager la trémie de sortie (tranchée d’accès au tunnel) d’où déboucheront les engins partis de la Brouette. La pose du tablier de ce pont nécessitera l’interruption du LEB entre le 8 juillet et le 14 août. Il sera remplacé par des bus et remis en circulation pour le début de la Fête du blé et du pain.

Chantier ouvert au public

Le samedi 25 août de 10 à 17h. À Union-Prilly et au parc de la Brouette. Entrée libre, animations et collations. (24 heures)