De petites mains tissent incognito le futur succès de la Fête du blé

À même le sol de la grande halle industrielle, une tête de troll en Sagex attend de recevoir sa peau verruqueuse. Un peu plus loin, un échafaudage se prépare à recevoir un habillage de bois pour devenir maison d’un village moyenâgeux. Dans un coin, une charrette à bras sera bientôt terminée, elle est quasi prête à tenir son rôle devant 40'000 spectateurs. À huit mois du coup d’envoi de la 4e Fête du blé et du pain, décors et costumes prennent corps dans deux grandes halles anonymes de la banlieue lausannoise, transformées en ateliers.

«En septembre, on était vraiment tendus. Il y avait beaucoup de fébrilité, mais désormais on est dans un bon trend», constate, soulagée, Géraldine Regamey, la présidente de la commission spectacle de la fête qui se déroulera l’été prochain à Échallens. Avec 50 bénévoles engagés sur les décors et 70 couturières à l’œuvre, le travail avance même vite. Mais c’est un impératif quand on sait qu’il y a par exemple plus de 500 costumes sur mesure à confectionner. «D’ailleurs, toutes les personnes intéressées à nous rejoindre peuvent encore le faire, précise la présidente. Il y a des tâches pour tout le monde.»

Géraldine Regamey se réjouit de pouvoir compter sur des bénévoles motivés et, surtout, dotés de compétences variées: soudure, travail du bois, peinture en trompe-l’œil et autres connaissances techniques. Une nécessité, car il n’est pas toujours aisé de construire en vrai ce qui a été imaginé par les quatre auteurs du futur spectacle Solstices. «Des anciens de la dernière fête me disent que les défis techniques et la précision demandée sont plus importants cette année.» Sans compter quelques surprises. Prévue pour accueillir une personne à son bord, la tête du dragon s’est soudain révélée intransportable. Il a donc fallu trouver une solution pour la rendre démontable en quatre parties.

Le local des couturières a volontairement été installé à proximité, juste de l’autre côté de la ruelle traversant la zone industrielle. Ces dernières seront en effet aussi appelées à habiller de tissu certains décors.

L’ambiance de leur atelier est bien différente: machines à coudre alignées comme à la parade, murs décorés de dessins et de patrons, barre où sont suspendus les premiers costumes de gardes, de villageois ou de gouttes d’eau, et un coin où partager café et pâtisseries. On sent que, humainement, la mayonnaise commence à prendre. «Des groupes se créent. Les gens s’approprient progressivement le spectacle avec toutes ses facettes», confirme la présidente. Ancienne spécialiste des ressources humaines et de gestion de projet, elle s’était inscrite comme simple bénévole «pour s’intégrer dans sa nouvelle région», avant qu’on ne lui confie des responsabilités. Pour elle, la gestion d’une telle structure éphémère est une aventure passionnante. «Il faut être efficace sans disposer de processus de référence. Il doit donc y avoir des échanges permanents entre tous les échelons.»

Et de constater avec admiration que même si les principes du bénévolat prévoient des engagements d’environ six heures par semaine, certains des bénévoles de la prochaine Fête du blé et du pain y consacrent déjà un temps plein. (24 heures)