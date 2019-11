Débat suffoquant sur le climat au Conseil de Lausanne

Déclarations climatosceptiques à la droite extrême. Visages fermés chez les Verts. Invectives, rires crispés, soupirs, étalage des initiatives passées et présentes de chacun pour protéger la planète, plaidoyer pour la viande... Le débat sur la stratégie climatique de la Ville de Lausanne a été long et laborieux, mardi soir à la Palud. Le tout dans une ambiance délétère comme rarement. Une triste preuve que la question climatique échauffe définitivement les esprits.

L'objet de la discorde ? La copie rendue cet été par la Municipalité de Lausanne pour présenter sa stratégie en matière de climat. Décriée par la gauche radicale, par les Verts, par le Parti libéral conservateur, par l'UDC, le centre. Il n'y a en somme guère eu que le Parti socialiste et le Parti libéral-radical pour défendre la stratégie officielle telle que rendue.

Après de nombreuses interventions, des modifications ont néanmoins été obtenues par les élus. Dont une à haute teneur symbolique: Lausanne devra déclarer l'urgence climatique. L'élue écologiste Sara Gnoni avait auparavant longuement expliqué pourquoi cette déclaration était importante. Non sans avoir rappelé les grands chiffres et arguments en faveur d'une action massive et rapide pour «préserver la vie». Continent de plastique en expansion, incendies géants, fonte des glaces, températures et déchets en hausse, disparition des espèces vivantes... elle a accusé les autorités de ne pas comprendre la «gravité de la situation».

Son argumentaire lui a valu une réponse cinglante du chef de groupe PLR Matthieu Carrel: «Eh bien je le dis, le discours que vous avez tenu, Mme Gnoni, doit être combattu avec force. Parce qu’il est source de désespoir, de démotivation, parce qu’il n’a pour finalité de ne provoquer que la peur et que l’on sait à quoi peut servir la peur en politique. En temps que démocrate, je refuse de voir ce discours se propager sur lequel nous ne ferons rien.»

Les élus n'ont pas non plus apprécié qu'un vrai «plan climat» ne soit pas contenu dans le document des autorités. Voulu par l'indépendant d'Ensemble à Gauche Johann Dupuis, ce plan devra finalement bel et bien être rendu. D'ailleurs, les autorités s'y étaient engagées, à l'horizon 2021. Dans trop longtemps, a déploré une partie de la gauche, qui a obtenu gain de cause: ce sera en 2020.

Un peu d'air municipal

Privilège de parler après tout le monde, le syndic Grégoire Junod (PS) et le municipal Jean-Yves Pidoux (Verts) sont, en fin de discussion, venus amener un peu d'air et de hauteur. Et demander qu'on leur laisse du temps. Pour le syndic, il était important de présenter dans un premier temps la méthode que la Ville met en place pour élaborer un plan de protection du climat. Il a appelé à la patience pour la suite.

Et rappelé que les mesures environnementales devaient impérativement s'articuler avec des thématiques «tout aussi fondamentales», à savoir le social et l'intégration notamment. Il a aussi indiqué que tous les défis actuels ne seraient pas relevés sans que les Cantons et la Confédération agissent de concert.

Jean-Yves Pidoux a lui concédé que l'exercice des autorités était de l'ordre de l'équilibrisme. «On est dans une question où il faut agir vite pour des effets prolongés sur un terme long. Avec une tension, aussi, entre local et global et le rôle particulier des villes là-dedans. Pour un problème qui lui, est planétaire.»