Derniers mois de galère pour les automobilistes

À Renens, les automobilistes ont sans doute apprécié de pouvoir à nouveau franchir la ligne CFF en empruntant le passage inférieur de la rue de Lausanne. Il avait été ouvert ce printemps après deux ans de travaux. Pourtant, le trafic individuel doit reprendre ses anciennes habitudes puisque le passage est à nouveau fermé depuis ce lundi, et cela pour plusieurs mois. Les déviations ont repris leurs droits et seront maintenues jusqu’au printemps prochain pour les véhicules automobiles. Piétons et cyclistes pourront toutefois continuer à emprunter le passage.

Les travaux entamés sur cet axe s’inscrivent dans l’ajout d’une quatrième voie CFF entre Lausanne et Genève. Un plus pour la mobilité. Mais sous les voies, les épisodes d’ouverture et de fermeture de cet axe ont suscité un peu de grogne de la part des usagers. N’était-il pas possible de réaliser ces travaux d’un seul coup? Municipale à la tête du dicastère de l’Urbanisme et des Travaux, Tinetta Maystre a entendu ces critiques et rappelle que ces contraintes relèvent de questions de sécurité. «Il y a près de 600 trains qui passent sur ce pont chaque jour, dit-elle. Pour des questions de stabilité de l’ouvrage, on ne pouvait pas tout faire en même temps.»

Le chantier en cours est double. En dessus, les CFF reconstruisent le pont afin de répondre aux exigences de mobilité et du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).

En cours d’élargissement

Outre ce prolongement du tunnel, une dizaine de mètres en direction du nord, le passage inférieur est en cours d’élargissement. Passant de 7,50 m à 12 m, l’espace fera place aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. «Cela nous permettra de doubler la capacité de la mobilité douce à cet endroit», dit Tinetta Maystre. Cette mise aux normes permettra aussi aux poids lourds et aux bus de circuler sans ralentir Le budget de ce projet dirigé par les CFF s’élève à 10,4 millions de francs. Un chantier qui entre dans sa dernière étape. Dans son communiqué, le transporteur indique que «toutes les mesures favorisant l’accélération des travaux ont été étudiées et permettront de réduire la durée de cette dernière étape».

«Près de 600 trains passent sur ce pont chaque jour. Pour des questions de stabilité, on ne pouvait pas tout faire en même temps»

Certains du bon avancement de ce chantier, les CFF s’engagent à ouvrir définitivement le passage à la date du 14 juin 2019. Avant cela, une ouverture dans un seul sens est prévue à partir de début mai. «Le trafic allant du nord au sud est le plus marqué et c’est dans ce sens qu’il s’ouvrira en premier», indique la municipale.

(24 heures)