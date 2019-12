Des animateurs furibards contre la Municipalité

La nouvelle est tombée comme une douche froide le 29 novembre, lorsque la Municipalité de Lausanne et la FASL ont annoncé l’échec des pourparlers sur l’avenir de l’animation socioculturelle. Durant plus d’un an, les acteurs de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise avaient tenté de trouver une formule de gouvernance capable de rencontrer les besoins du terrain et de satisfaire les exigences de l’autorité de financement, la Ville de Lausanne. Las, aucun accord n’a pu être conclu. La Municipalité évoque aujourd’hui à mots couverts la suppression de la FASL et l’intégration complète du secteur socioculturel dans un service municipal.

Mercredi, les animateurs ont manifesté leur colère sur la Riponne, où ils avaient monté deux stands et conduit des animations l’après-midi, jusqu’en soirée, sous la pluie glacée. Des prises de parole ont également été tenues, en lien avec une pétition qui demande que le processus de municipalisation ne soit pas enclenché.

«La Ville a ses propres besoins et son calendrier politique»

Pour Carole Gachoud, animatrice à l’Espace 44, aux Bergières, une reprise en main complète par la Municipalité ne peut pas fonctionner. «La Ville a ses propres besoins et son calendrier politique, argumente-t-elle. Les animateurs, eux, s’intéressent directement à leur quartier et il ne peut pas y avoir une réponse uniformisée. Les réponses sont différentes selon chaque quartier.» Dans leur pétition, les animateurs demandent aux autorités de respecter le «droit à l’autodétermination de la FASL, des associations (ndlr: de quartier) et des professionnel·le·s».

Le débat rebondira très prochainement au Conseil communal, où une interpellation urgente des Verts a été déposée. Ils demandent des explications sur le désaccord entre Municipalité et FASL. Les élus s’interrogent aussi sur la possible perspective d’uniformiser les prestations d’animation sur l’ensemble des quartiers, ce qui, disent-ils, pourrait être néfaste.