Des animaux et des fleurs en vadrouille!

Éléphants, escargots, licornes et autres animaux sauvages et exotiques se sont donné rendez-vous cet après-midi à Montbenon pour déferler sur la capitale vaudoise. Les classes enfantines (1-2P) ont rivalisé d’imagination pour fêter cette fin d’année scolaire. En plus des animaux: des tours Eiffel, des maisons, des œuvres de Dubuffet...

Le tout sous une pluie de bonheur et un soleil radieux. Le vent a joué les invités surprise en faisant virevolter chapeaux et décorations et déclenchant les rires des passants et des enfants. La joyeuse marche s’est achevée à la place de Milan et ses attractions ad hoc.

Rendez-vous mercredi 4 juillet pour la Fête du bois des primaires (3-5P).

Le cortège complet dans notre live Facebook: (24 heures)