Des balades pour choisir la forme de la ville de demain

Promenade à la Pontaise. Un parc, coincé entre deux rues. Quelques bancs, un peu d’ombre. Donne-t-il envie de s’y arrêter? Plus haut, le dessus d’un centre commercial offre un point d’observation sur la variété architecturale des immeubles du coin. Des succès, des ratages. Qu’en pense-t-on? Un peu en retrait, en montant, la petite rue des Jardins fait basculer l’observateur dans un autre décor: des maisons colorées et un raccourci agréable, à l’écart du grand axe routier. Qui l’utilise? De retour sur la rue de la Pontaise, l’église Saint-Luc, transformée en maison de quartier, fait face à un «tronçon commercial» composé de multiples petites enseignes. Sont-elles suffisantes et fréquentées?

La Ville de Lausanne a montré lundi à la presse ce qu’elle espère faire durant les mois à venir avec la population. Une démarche participative sous forme de promenades dans les quartiers sera lancée le 1er avril. Dix-sept balades sont au programme, durant lesquelles les habitants pourront faire profiter les spécialistes de leur «expertise d’usage». Ils seront amenés à se prononcer sur des questions posées par le Service de l’urbanisme, mais aussi à faire part de leurs remarques. La démarche s’inscrit dans la très technique révision du plan d’affectation communal (PACom). Un document qui règle les constructions et le sol de la ville d’ici à 2030.

«L’analyse se veut beaucoup plus fine: à l’échelle du quartier, de la rue et des bâtiments»

Où placer le vert, à quelle hauteur bâtir, que préserver de la destruction ou de la transformation? Le PACom sera une vraie bible. Et si, depuis 2006, la densification occupe une place de choix, la qualité de vie prédomine désormais, dit le nouvel urbaniste en chef de Lausanne, Julien Guérin. L’analyse se veut «beaucoup plus fine: à l’échelle du quartier, de la rue et même de certains bâtiments», résume le syndic, Grégoire Junod.

En plus des promenades, des soirées d’information seront organisées dans les cinq grands secteurs de la ville entre le 23 mars et le 30 septembre. La population est aussi invitée à répondre à un questionnaire en ligne via le site www.lausanne.ch/pacom-sondage. Les résultats de ce processus participatif seront exposés dans le courant du mois de novembre aux Arches du Grand-Pont.