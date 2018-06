Des bouquins pour nourrir l’âme au Valentin

Une librairie qui ouvre, c’est de fait un oiseau rare. Dans le cas de la Librairie Le Valentin, c’est même un drôle d’oiseau. Depuis début juin, l’une des arcades situées sous les escaliers de la basilique Notre-Dame, à Lausanne, abrite une nouvelle boîte à livres consacrée essentiellement aux sciences religieuses et humaines.

Derrière le comptoir, Denis Ramelet explique la genèse peu commune de son aventure en tant que libraire: «J’ai fait des études de droit, puis travaillé dans une étude de notaire. Ce n’était pas pour moi! Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire.» La réponse se trouve dans les quelque 20 000 ouvrages qui constituent sa bibliothèque personnelle. «En rayon, ce sont majoritairement mes livres!» Parmi ce choix de seconde main, la plus grande partie est consacrée à la spiritualité chrétienne, à la théologie et aux arts sacrés. Rien d’étonnant, sachant que Denis Ramelet loue l’espace à la paroisse de Notre-Dame, laquelle a accueilli favorablement son projet.

«Une librairie est un lieu d’ouverture», précise-t-il toutefois, se déclarant lui-même «catholique et ouvert». De fait, plusieurs rayons sont dédiés aux autres religions ou proposent des ouvrages consacrés à des thèmes qui font débat au sein de l’Église. Une large section est aussi dévolue à des livres de philosophie et d’histoire ou encore à des essais politiques, avec des ouvrages neufs ici et là. Au fond de la boutique, on peut aussi découvrir et acheter des icônes d’inspiration byzantine peintes par l’artiste lausannois Renato Mastrogiacomo.

Enfin, les nourritures que propose le Valentin ne sont pas que spirituelles, puisqu’on y trouve également divers biscuits infusions et alcools, tous produits par des monastères suisses. (24 heures)