Des cafetiers veulent rendre un pan de la Cité aux piétons

Ils veulent que ça bouge à la Cité, mais plutôt à pied. Les patrons du bar-club Le XIIIe siècle et du bar-restaurant De l’autre côté viennent d’écrire à la Municipalité de Lausanne pour lui demander de rendre piétonne une portion de la rue Cité-Devant. Juste une centaine de mètres pavés, actuellement en zone de rencontre (limitée à 20 km/h), mais où les voitures frôlent les quelques tables qu’ils disposent en été.

«C’est l’un des rares endroits de la ville où les véhicules frôlent les clients et, comme la limitation de vitesse est rarement respectée, ça pose des problèmes de sécurité», commence Antoine Piguet, gérant du XIIIe. Désormais contraint de fermer à 2 heures parce que situé dans une zone à habitats prépondérants, l’établissement possède une petite terrasse depuis presque une année. «Maintenant je croise plus de monde, je rencontre des voisins et je sens qu’il y a une envie de dynamiser la Cité, de s’y attarder. D’où l’idée d’avoir une zone pour flâner.»

Passer par Cité-Derrière

D’après Mehdi Fazlija et Tommaso Santori, à la tête du bar à bières De l’autre côté depuis 2016, la mesure serait même «bénéfique pour tout le monde». «Ça ferait vivre ce secteur historique où touristes et Lausannois prendraient du plaisir à s’arrêter. On peut même imaginer mettre en place des informations sur la Cité et organiser des événements. Ce serait plus attractif sans être plus dérangeant, puisque nos terrasses ferment de toute façon à 23 heures.»

Quant à la circulation, les patrons estiment qu’elle n’en pâtirait pas. Pour accéder au nord du quartier, les automobilistes contourneraient simplement l’îlot de bâtiments par la rue Cité-Derrière tandis que l’enceinte du Gymnase de la Cité et les places de stationnement situées devant les toilettes publiques resteraient accessibles.

Alors qu’une pétition de plus de 3000 signatures, dont celles de nombreux commerçants, s’oppose en ce moment à la piétonnisation du bas de la rue Marterey, Antoine Piguet estime que le cas est très différent à Cité-Devant. «Les restaurateurs voient un intérêt dans les zones piétonnes, c’est différent pour les commerçants. C’est d’ailleurs le cas en haut de Marterey. Devant chez nous, les gens viennent se promener, pas charger des sacs de terreau dans leur véhicule. Et puis on parle d’une centaine de mètres, les places de stationnement alentour existeraient toujours.»

Situé entre les deux bars, le bijoutier Vincent Michel découvre l’initiative et se montre plus réservé. «Je ne suis pas persuadé que j’y trouverais des avantages. C’est déjà un secteur bien tranquille et je ne suis pas sûr que ça puisse amener des gens devant les vitrines.» Quant à Steluta Savu, patronne du restaurant Il Ghiotto, sis une porte plus loin, elle avoue n’être pas au courant de la démarche et préfère ne pas s’exprimer.

Municipalité intéressée

Envoyée début mars, la demande sera prochainement examinée par la Municipalité. «Nous sommes ouverts à tout type de modération du trafic et à la redynamisation des espaces publics, ça pourrait donc être une mesure intéressante, indique la municipale Florence Germond. Nous allons examiner l’ensemble des détails avec tous les partenaires, sachant aussi qu’un diagnostic du centre-ville est en cours. Ses résultats seront connus à l’automne.»

L’élue admet que le contexte est «beaucoup plus simple» qu’à Marterey mais souhaite entendre les autres commerçants ainsi que les riverains. «Si l’adhésion est très forte, la Municipalité peut aller assez vite mais dans le cadre de la procédure formelle qui prend quand même cinq ou six mois.» (24 heures)