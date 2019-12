Des capteurs génèrent une identité visuelle de Renens

En novembre, les utilisateurs de la Salle de spectacles de Renens ont dû se poser quelques questions. Pendant 25 jours, un curieux dispositif a été installé sur l’encadrement d’une porte, composé de boîtiers, de fils et d’un gros bouton lumineux rouge. Inutile de presser dessus, rien ne se passait. Cinq autres lieux de la ville ont accueilli le même aménagement: le bistrot Le Gram, la Bibliothèque du Léman, l’Espace CJS, la Ferme des Tilleuls et l’Écal.

La clé de ce mystère est entre les mains de deux étudiants de l’école d’art, Lou Rais et Paul Lëon, tous deux en 3e année de bachelor. «Nous avons installé les trois mêmes capteurs dans chacun des lieux, explique la jeune femme. Le premier collectait des données sur le volume sonore. Le deuxième comptabilisait les claquements de porte et le dernier enregistrait le nombre de fois que des gens pesaient sur le bouton rouge.» Pour ce duo, collecter ces données avait un but bien précis: les exploiter pour créer un portrait graphique de Renens.

«C’est une manière intéressante de créer une identité visuelle. Il y a un potentiel identitaire assez fort»

Le résultat de cette expérience insolite se découvre ces jours à l’Espace CJS, près de la gare. Il prend la forme de 25 posters dont l’esthétique est générée grâce à un algorithme créé spécialement pour traiter les informations collectées. «Nous voulions interroger la prise de données à laquelle nous sommes soumis tous les jours sans le savoir, tout en conférant une matérialité à ces données, explique Paul Lëon. «Nous montrons qu’il s’agit d’une ressource totalement manipulable, ajoute Lou Rais. En même temps, c’est une manière intéressante de créer une identité visuelle. Il y a un potentiel identitaire assez fort.» Ainsi, l’expérience faite à Renens pourrait se reproduire dans bien d’autres lieux.

Pour concrétiser leur projet et présenter cette exposition, les deux étudiants ont bénéficié du Prix d’encouragement de la Ville de Renens, décerné chaque année et doté de 2000 francs.