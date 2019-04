Des classes en pavillon, avant un nouveau collège

L’augmentation du nombre d’élèves et la saturation des classes de Romanel-sur-Lausanne contraignent les autorités à se doter de quatre classes supplémentaires. Ces modules viendront s’ajouter à côté du Collège de Prazqueron. Mais leur installation a provoqué une longue discussion entre les élus, dont certains préconisaient une solution moins onéreuse et plus provisoire. C’est que la démographie dans la commune, et ses voisines, va bien finir par exiger la construction d’une nouvelle école.

En attendant cette échéance, la Commune fait dans l’urgence. Car les nouvelles classes doivent être mises à disposition pour la rentrée d’août. L’arrivée, entre cette année et 2020, de nouveaux habitants dans les quartiers en construction rend l’investissement incontournable. Ce manque d’anticipation des besoins scolaires a agacé certains élus.

Certes, le projet municipal est esthétique, mais ne valait-il pas mieux investir moins que 1,2 million pour une construction qui ne sera que temporaire? C’est ce qu’a suggéré un rapport minoritaire de la Commission des finances. C’est que la construction d’un nouveau collège, en collaboration avec les communes voisines, semble inévitable dans les prochaines années. Des Portakabin à moitié prix plutôt que des pavillons? La discussion a duré deux heures au sein du Conseil communal avant que le projet municipal ne soit accepté, rapporte le syndic Daniel Crot. «Ça nous donne un ballon d’oxygène et nous encourage à aller de l’avant», dit-il.

Reste le degré d’urgence puisque la construction devra démarrer dès la fin de la mise à l’enquête afin que les nouvelles classes soient prêtes à la rentrée d’automne. (24 heures)