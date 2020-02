Des coachs font concurrence aux patrouilleurs scolaires

C’est la sortie des classes, vers 15 heures, à Bussigny. Les enfants qui quittent le Collège du Tombay sont hauts comme trois pommes, et pour rejoindre le quartier voisin certains on l’habitude de traverser une petite route. Comme la zone est limitée à 30 km/h, ils peuvent traverser même s’il n’y a pas de passage piétons. Mais se souviennent-ils qu’ils n’ont pas la priorité?

«C’est un endroit un peu sensible», observe Laetitia Meyer Drelon. Elle ne quitte pas les écoliers des yeux et entre en scène dès que l’un d’eux s’approche de la chaussée: «Tu te rappelles les règles? On s’arrête, on regarde des deux côtés et on ne passe que quand les roues des voitures ne bougent plus.» Depuis mi-janvier, la jeune femme est l’une des deux «patrouilleuses coachs» engagées par la Commune pour tester un concept qui se répand peu à peu en Suisse romande.

Plus de souplesse

«Nous avions des demandes des parents pour mettre en place un concept de sécurité routière, mais la solution des traditionnels patrouilleurs scolaires nous a paru trop contraignante», explique Laurent Émery, chef de service adjoint à la Cohésion sociale, enfance et culture à Bussigny. Avec leur gilet jaune – et non rose, comme les coachs – et leur palette, les patrouilleurs scolaires sont postés uniquement aux passages piétons et avec un rôle bien précis: réguler le trafic pour aider les enfants à traverser. «Contrairement à eux, les patrouilleurs coachs ne peuvent pas faire stopper la circulation. En revanche, l’avantage est qu’ils peuvent se poster n’importe où et pas seulement aux passages piétons», détaille Laurent Émery. Il désigne la zone30 face au Collège du Tombay. «Nous n’aurions pas pu poster quelqu’un à cet emplacement, par exemple. Nous avions besoin de plus de souplesse.»

«C’est une manière de rendre les enfants acteurs de leur sécurité, même quand il n’y a personne pour arrêter le trafic» Laurent Émery, adjoint au chef de service de la Cohésion sociale, enfance et culture, à Bussigny

En Suisse, 60% des accidents graves impliquant des enfants se produisent en dehors du chemin de l’école. Cette statistique du Bureau de prévention des accidents est l’autre raison qui a poussé Bussigny à s’intéresser aux patrouilleurs coachs, dont le rôle est essentiellement de faire de la pédagogie et de la prévention. «C’est une manière de rendre les enfants acteurs de leur sécurité, même quand il n’y a personne pour arrêter le trafic», estime Laurent Émery. Après dix jours sur le terrain, Laetitia Meyer Drelon observe que les enfants connaissent bien les règles de sécurité: «Mais il faut insister encore et encore, et leur apprendre à prendre les bonnes décisions, car les automobilistes ne font pas toujours juste.»

Le concept des patrouilleurs coachs vient de Suisse alémanique et a fait son entrée en Suisse romande en 2015 à Collombey-Muraz, en Valais. Depuis, il a lentement essaimé dans le canton pour toucher dix communes aujourd’hui. En août dernier, c’est le canton de Fribourg qui s’y est mis, en introduisant des coachs pour la première fois à Riaz. Vaud n’est pas en reste, puisque Tévenon, dans le Nord vaudois adopte ce système depuis 2017 déjà, pour des raisons très pragmatiques.

Demander à la PolCant

«Nous voulions des patrouilleurs scolaires, mais n’avons pas de passages piétons! Alors la police cantonale nous a parlé de cette autre solution», explique Martine Dell’Orefice, municipale chargée des Écoles, qui est elle-même l’une des sept patrouilleuses coachs actives sur la commune. Après une expérience de plus de deux ans, l’élue relève le côté convivial du système, qui permet d’aller à la rencontre des enfants et de leurs parents. «On nous appelle parfois les anges gardiens, mais il nous arrive aussi de devoir gronder.»

Malgré cette première expérience réussie, Bussigny n’est que la deuxième commune vaudoise à emboîter le pas à celle de Tévenon. La police cantonale, qui forme et encadre les patrouilleurs coachs, ne fait pas spécialement la promotion du concept. «Il faut qu’il y ait une demande», explique ainsi la caporale Florence Frei, chargée de communication.

À Bussigny, le concept des patrouilleurs coachs sera testé jusqu’au printemps, essentiellement pour évaluer les emplacements où leur présence est la plus pertinente. «Nous savons déjà que nous allons pérenniser cette solution dès la prochaine rentrée scolaire», indique Laurent Émery.