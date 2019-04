Des conflits secouent une classe d’Oron

Fin mars, une lettre parvenait aux parents des élèves d’une classe de 8P du Collège d’Oron-la-Ville. Signée du directeur, Jean-François Détraz, la missive les informait d’un «nouvel épisode de violence physique et verbale» ayant décidé la direction à prendre «des mesures fortes», d’après le quotidien «20 minutes».

Propos grossiers et bagarre

«Cette classe a en effet connu différents conflits, comme il peut y en avoir en milieu scolaire, explique Jean-François Détraz. En huitième année, un travail de prévention est mené avec la police cantonale. Malgré cela, un nouvel épisode est survenu récemment, impliquant six personnes et lors duquel une jeune fille s’est retrouvée en difficulté.» Il est question de propos grossiers et d’une bagarre, «aux conséquences morales et non physiques», sur le chemin de l’école.

La direction a donc décidé d’agir sur trois axes: en sanctionnant les élèves impliqués, en faisant revenir le médiateur de la police cantonale pour une «intervention spécifique», ce mercredi 10 avril, et en convoquant les parents à une réunion, le 30 avril, «pour renforcer la coopération».

«Il faut que les élèves prennent conscience des conséquences de certains agissements», lance le directeur. La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a validé la démarche et apportera «un regard extérieur lors des séances à venir».

«Dégradation du climat scolaire»

Du côté de l’Association des parents d’élèves Jorat-Oron-Palézieux, la présidente, Christine Muller, indique qu’elle n’était «pas au courant de cette histoire avant de la découvrir dans la presse. C’est néanmoins très bien que la direction de l’établissement prenne les choses en main et qu’elle mise sur la transparence.»

En effet, le site a récemment connu des remous qui ne se limitaient pas à une seule classe. Début 2018, la conseillère d’État Cesla Amarelle expliquait avoir conscience d’une «dégradation du climat scolaire à Oron-Palézieux» et annonçait vouloir «appuyer les mesures qui doivent être prises, dans une approche non blâmante». À la même époque, la cheffe de la Formation et de la Jeunesse lançait une enquête auprès de tous les établissements vaudois à propos de la violence en milieu scolaire.

«Tous les élèves et tous les professionnels impliqués ont été sondés. Il en est ressorti une volonté commune d’être davantage intégrés à la vie de l’établissement. Divers projets sont donc en cours sur ce plan», annonce Jean-François Détraz. (24 heures)