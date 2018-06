Des élèves défendent l’image de leur école en rappant

«C’est pas tous les jours qu’on a un prof ouvert d’esprit.» À 15 ans, les élèves de 10e voie générale du collège lausannois de Grand-Vennes (Établissement Isabelle-de-Montolieu) sont reconnaissants envers leur maître de classe. Alireza Fijani, rappeur depuis sa propre adolescence, les a embarqués dans le tournage d’un clip revendicateur. L’enseignant avait une envie: valoriser ses élèves «trop souvent stigmatisés comme les enfants terribles de Lausanne».

«Si je peux te donner un conseil, oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce-fonce-fonce!» Dès le début du morceau, le ton est donné. Et le texte continue, sur un beat de rap. Il raconte les élèves de Grand-Vennes, les jeunes qui «restent droits», «respectent la loi» et ne se laissent pas «influencer par les galériens». Ils ne méritent pas, poursuit-il, les casseroles qu’on leur accroche, plus au sud à Lausanne. Les vieilles histoires de bagarres des années 2000 leur collent encore aujourd’hui à la peau.

Facile à mémoriser

Alireza Fijani a écrit ce texte et les élèves l’ont appris par cœur. Nous rencontrons l’équipe dans une des salles de l’annexe, juste à côté de l’endroit où a eu lieu le tournage. «On a eu peu de temps pour mémoriser, mais si on s’y met bien, c’est facile», raconte Sara. Les élèves ont consacré leur mercredi après-midi au clip, réalisé bénévolement par vandyfilms (Lausanne). Le noir-blanc les montre magnifiques dans leurs déhanchements et leurs figures de hip-hop.

Dany-Junior est fier de faire partie des juniors du LS. Il est de ceux qui ont très envie de rétablir la vérité de Grand-Vennes. «Notre prof a fait ça avec le cœur et il nous a proposé de participer. On est soudés dans notre école.» L’adolescent déplore que les autres collèges de la ville voient Grand-Vennes comme de la «racaille». Or «on est des personnes». Sara confirme le sentiment de son camarade et regrette cette «sale image» du collège.

«Nous cultivons le vivre-ensemble. Nous avons une charte explicite et ça fonctionne»

«Nous avons beaucoup d’élèves de provenances et de niveaux différents, explique Alireza Fijani. Or nous cultivons le vivre-ensemble. Nous avons une charte explicite et ça fonctionne.» Pour Adam, il suffit de venir regarder comment vivent les jeunes à Isabelle-de-Montolieu. «On se voit dehors, on écoute de la musique et on fait un peu de foot.»

Les douze élèves présents semblent complices. Au moment de composer le groupe pour la photo, sous le regard de Monsieur Flow, leur rappeur de prof, ils rigolent doucement. Aucune discipline ne sera nécessaire, juste une petite correction lorsqu’un élève lâche un «Si j’aurais…».

«Y a du talent»

«Sois fier de ton métissage», dit encore la chanson. Alireza Fijani croit dans le futur «coloré et mélodieux» des «immigrés». De métissage social, il est aussi question dans les couloirs du collège. «On se mélange avec les VP (ndlr: voie prégymnasiale des élèves les plus scolaires) comme avec ceux des classes développement», assure Dany-Junior. Une réalité que le maître confirme. Elle a été encouragée par la dernière réforme scolaire, qui a notamment voulu mélanger davantage les élèves du secondaire.

«La jeunesse est belle à Montolieu, y a de l’avenir, des pépites, du talent, ces jeunes-ci sont pas sur le ballant.» On s’en souviendra, promis. (24 heures)