Des élèves sèment leurs poèmes au centre-ville

La poésie peut se cacher au coin de la rue, si l’on sait regarder. C’est un peu vrai ces jours-ci au centre-ville de Lausanne, grâce à des élèves du Collège de Villamont. Parmi les affiches sauvages qui ornent les murs, des feuillets arborent des QR codes que les passants sont invités à scanner avec leur smartphone.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas pour de la publicité. Scannés, les cryptogrammes font découvrir des haïkus, poèmes courts à la japonaise, composés par des jeunes de 12 à 13 ans. «Un voyeur marche sur le pont rouillé. Il regarde sous ses pieds.» Une bonne centaine de ces petits textes sont à découvrir à Saint-François, à la Riponne, au Flon, à la Cité et aux alentours du parc Mon-Repos.

L’initiative en revient à deux enseignants de la classe 9P1 de Villamont, Karine Croquelois (sciences) et Cyril de Vries (français). Afin de célébrer le 150e anniversaire du tableau périodique des éléments, les poèmes ont été écrits avec une contrainte: inclure l’abréviation d’au moins un élément chimique. Le projet mêle donc science et littérature, mais aussi un peu de nouvelles technologies. «Nous avons appris à créer les QR codes et nous les avons générés nous-mêmes», précise Jeanne, l’une des 22 élèves de la classe. Quant aux habits de poètes, les ados les ont adoptés sans problème. «Écrire n’est pas vraiment difficile. Ça vient plutôt tout seul», sourit Clara. (24 heures)