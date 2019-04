Des étudiants européens imaginent l’avenir de Lutry

Qu’en a tiré Lausanne?

En avril 2017, dans le cadre du Challenge interuniversitaire des formations en aménagement et urbanisme, des universitaires de toute l’Europe s’étaient creusé la tête sur le devenir du quartier lausannois de Sébeillon. C’est une équipe venue de Nantes qui l’avait emporté.



Qu’est-ce que les autorités en avaient tiré? «Ça n’a pas directement nourri notre plan directeur communal, mais ça nous a permis d’en tester les orientations, indique Yves Bonard, urbaniste pour la Ville de Lausanne et membre du jury à l’époque. Les étudiants arrivent avec des réflexions créatives, moins focalisées sur les contraintes et les lourdeurs. Cela alimente la vision du site en révélant des qualités spatiales non identifiées ou non étudiées.»



La Ville de Lausanne avait passé commande aux étudiants comme le ferait un maître d’ouvrage, permettant un exercice proche du réel. «Ils ont donc creusé des points spécifiques à Sébeillon: comment construire le quartier en lien avec le futur tram? Comment y créer un parc?» illustre Yves Bonard. Et d’expliquer que ce challenge a aussi permis de tisser des liens avec les propriétaires du quartier, notamment les CFF.



«C’est une manière moins formelle d’entrer en contact et de réfléchir à l’avenir.» R.H.