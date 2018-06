Des millions pour désengorger Échallens

La facture est salée, mais l’amélioration attendue à la hauteur. Plusieurs fois par jour, l’entrée sud d’Échallens est saturée de voitures. À certaines heures par celles des pendulaires, à d’autres par celles des parents amenant ou récupérant leurs enfants sur le site scolaire de Court-Champ, et parfois par les deux catégories en même temps. Or la situation n’est pas près de s’améliorer, puisque des travaux d’agrandissement de l’école sont en cours et que le projet d’écoquartier du Crépon et ses 800 nouveaux habitants devrait sortir de terre à proximité ces prochaines années.

Pour à la fois fluidifier le trafic, sécuriser les lieux et préparer l’avenir, la Municipalité du chef-lieu de district a donc soumis jeudi soir à son Conseil deux demandes de crédit de construction. Le montant total demandé atteint 6,8 millions de francs, dont 1,9 sera pris en charge par l’association scolaire intercommunale ASIRE et les locataires des nouveaux bâtiments. Leur acceptation à l’unanimité prouve à quel point ces aménagements sont attendus.

Pour améliorer la situation, l’Exécutif mise sur un panachage de solutions: création d’une présélection, synchronisation des feux de signalisation, mise en sens unique d’une entrée sur le parking de Court-Champ et création d’une zone de dépose à proximité des infrastructures scolaires.

À noter que les montants accordés couvriront également l’assainissement de la route de Lausanne, 4e et dernière étape d’une campagne de réfection complète des traversées d’Échallens commencée en… 2010.

Enfin, piétons et cyclistes ne sont pas oubliés. De nouveaux cheminements spécifiquement conçus à leur intention font partie du projet. Les travaux devraient démarrer cet automne et durer une année. (24 heures)