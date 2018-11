Des ponettes dans la cafétéria de l’EMS

Un cheval rendant visite aux malades alités dans un hôpital de Dijon (F). La vidéo mise en ligne ce printemps n’est pas passée inaperçue auprès des responsables de l’EMS Le Grand Pré à Cheseaux-sur-Lausanne, qui ont tout de suite eu envie de tenter l’expérience. «Cette expérience insolite s’inscrivait parfaitement dans notre philosophie, constate Jonathan Cogniasse, responsable animations du site. Nous avons en effet déjà un petit parc animalier avec deux chèvres et cinq poules pour favoriser le bien-être général.» Restait toutefois un détail à régler: où trouver l’équidé capable de se balader sur du carrelage?

«Faire remonter de bons souvenirs»

Jeudi après-midi, les résidents de l’EMS de la banlieue lausannoise ont cependant eu la surprise de voir débarquer dans leur cafétéria Étincelle et Tafta, deux ponettes shetland âgées de 8 et 11 ans. Les «oh!» les «ah!» et les sourires apparus sur les visages ont instantanément confirmé le bien-fondé du concept. «Mon mari aussi avait des chevaux: Henry et Paulette », a même lâché une résidente à la surprise générale, puisqu’elle est d’ordinaire très avare de ses mots.

Durant deux heures et avec des pauses régulières à l’extérieur, Étincelle et Tafta se sont laissé caresser, coiffer et même câliner par des groupes successifs. «Elles ont l’habitude de voir du monde et d’être en contact avec les gens. Je les utilise en effet pour des cours d’équitation pour enfants et des thérapies avec le cheval», expliquait leur propriétaire, Anouck Grin, de l’Écurie des Blonds à Belmont-sur-Yverdon. «Le cheval est très efficace pour travailler la confiance en soi ou la psychomotricité. Mais là le but est plutôt d’apporter du plaisir et de faire remonter de bons souvenirs.»

À l’issue de ce test, tous les responsables semblaient enthousiastes. «À la fin de la journée, plusieurs résidents m’ont demandé «quand ce sera la prochaine fois» ou s’il est possible d’en faire venir un encore plus grand», appréciait Jonathan Cogniasse. Le responsable compte donc mettre en place une nouvelle synergie avec l’écurie nord vaudoise pour organiser à un rythme régulier la venue de chevaux à Cheseaux, mais aussi se rendre sur place avec des résidents.

(24 heures)