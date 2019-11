Des «quotas» pour régler les sorties scolaires à Lausanne

L’école gratuite à la mode lausannoise prend doucement forme. Les établissements et enseignants de la ville ont reçu, fin octobre, un document qui clarifie combien et quels types de sorties les classes peuvent effectuer, selon leur niveau. Une forme de réponse à l’interpellation qu’avait déposée le socialiste Benoît Gaillard, complétée par une réponse officielle de la Municipalité.

Celui-ci s’interrogeait sur les conséquences concrètes de l’arrêt du Tribunal fédéral réaffirmant que les parents n’ont pas à payer pour les activités liées à la scolarité de leurs enfants. Pour en arriver à des «quotas», selon le terme de David Payot, municipal des Écoles, un long processus de recensement de ce qui se faisait dans chaque école a dû être réalisé. Dans sa réponse, la Ville pointe les «sorties pédagogiques ponctuelles», par exemple les visites de musée ou encore les concerts. Et les «sorties de classe sur un ou plusieurs jours». Sont exclus, souligne David Payot, les déplacements pour des activités purement de l’ordre du planning scolaire, mais nécessitant de se rendre ailleurs dans la ville. À la piscine par exemple. «On ne va évidemment pas pénaliser les établissements éloignés de certaines infrastructures», assure David Payot.

Des activités «gratuites et régionales»

On apprend ainsi que les petits Lausannois peuvent effectuer «deux ou trois activités pédagogiques, une visite aux fermes pédagogiques en primaire et une course d’école par année, deux camps durant la scolarité primaire et deux camps durant la scolarité secondaire», disent les documents de la Ville. Les établissements sont en outre incités à privilégier «en priorité» les sorties organisées par la Ville de Lausanne, qu’elles soient d’ordre culturel, de sensibilisation à l’environnement ou encore d’éveil à la citoyenneté par exemple. Ils doivent choisir des activités «gratuites et régionales». À noter que le catalogue lausannois compte 2000 sorties de ce type. «Si les parents le pouvaient, certains enseignants organisaient des sorties ludiques à 25 francs l'entrée, dit David Payot. C’est clair que maintenant cette dynamique change. Cela me paraît mieux respecter la logique actuelle et celle qui existait auparavant.»

Pour ce qui est des activités que l’école organise d’elle-même, un montant fixe par élève a été déterminé. Pour les courses d’école, 5 francs par élève; pour les camps sportifs, 320 francs par élève (contribution des parents comprise) et, pour les voyages d’étude, 380 francs par élève (contribution des parents comprise). Au budget de la Ville, le surplus de ces changements est chiffré à 400'000 francs sur un total qui passe à 4,5 millions de francs à la charge de la Commune.

Mais «le casse-tête est finalement peut-être plus organisationnel que financier», poursuit l’élu. Dans sa réponse, il résume: «La Ville de Lausanne se trouve donc amenée à assurer le suivi financier d’un nombre d’activités considérable, et dont elle n’avait pas forcément connaissance, puisque les établissements pouvaient jusqu’à présent en financer une grande partie par la participation des parents.»