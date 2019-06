Des riverains menacent Crissier d’un référendum

Crissier ne manque pas de projets d’urbanisation, mais il en est un qui déchaîne résolument les passions. Présenté l’an dernier, le quartier des Uttins doit sortir de terre sur des parcelles vides près d’un quartier de petites villas. Les riverains n’ont pas tardé à faire entendre leurs craintes, en lançant une pétition et en allant jusqu’à manifester en marge d’une séance du Conseil communal. Au final, la mise à l’enquête s’est soldée par 370 oppositions.

C’est avec ce passif que le plan de quartier va être soumis au Conseil communal le 17 juin prochain. Les élus se prononceront toutefois sur un projet qui n’est plus tout à fait le même qu’il y a un an. Face à la levée de boucliers des riverains, la Municipalité a en effet accepté d’abaisser d’un étage l’ensemble des dix immeubles du futur lotissement. Conçu à l’origine pour accueillir 485 habitants et 50 places de travail, le quartier comptera désormais 383 habitants et 38 emplois.

La concession peut sembler de taille, elle a entraîné le retrait d’une centaine d’oppositions. Mais il en reste encore 245 que le Conseil communal est appelé à lever. Pendant ce temps, la fronde des riverains ne montre pas de signes d’apaisement. «Nous sommes prêts à recourir en justice contre la levée des oppositions, mais il y a aussi l’option du référendum. À elle seule, notre pétition a récolté 800 signatures», avertit André Tharin, dont la maison se situe à proximité du futur quartier.

Opposant de la première heure au projet des Uttins, il assure que l’objectif n’est pas d’interdire toute construction. Il estime toutefois que les riverains n’ont pas été entendus correctement, en dépit de la dizaine de rencontres organisées par les autorités. «Ce n’étaient que des pseudo-séances de conciliation. La Municipalité a décidé unilatéralement d’enlever un niveau aux bâtiments, mais ce n’est pas du tout ce que nous avons demandé! Nous souhaitons que soit organisée une véritable séance de travail avec l’architecte et les propriétaires.» Dans un catalogue de six revendications, une partie des opposants demandent notamment que les immeubles soient construits plus en retrait du chemin qui borde les premières villas du quartier.

«Des architectes et des urbanistes ont travaillé sur ce projet et les riverains viennent nous dire qu’ils peuvent faire mieux. Cela devient compliqué. La question est de savoir qui tient le crayon!»

Le syndic, Stéphane Rezso, se défend quant à lui d’avoir fait la sourde oreille. «Les riverains ont déjà gagné. Nous sommes allés dans leur sens, et ce n’était pas cosmétique.» Malgré la perspective d’une poursuite du bras de fer, il assure ne pas avoir de réponse aux demandes maintenues par les opposants. «Des architectes et des urbanistes ont travaillé sur ce projet et les riverains viennent nous dire qu’ils peuvent faire mieux. Cela devient compliqué. La question est de savoir qui tient le crayon!» (24 heures)