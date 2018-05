Des semences gratuites toute l’année à Montriond

Quand un engouement citoyen rejoint la politique d’une Ville, les projets ne tardent pas à éclore. Voilà plusieurs mois que les bibliothécaires de Montriond songeaient à créer dans leurs murs une grainothèque dédiée à l’échange de semences. Vevey, Yverdon et Genève ont la leur. En France, elles se comptent par centaines. Le principe est celui du troc: chacun peut déposer, prendre ou échanger des graines librement.

Le petit meuble en bois installé à l’entrée de la bibliothèque propose d’ores et déjà quelques sachets de graines de fleurs, fruits, légumes et plantes aromatiques. Nul doute que les rayons seront vite garnis.

«Ce projet incarne la vraie économie de partage, un autre mode de consommation qui remplace la propriété par l’usage»

Cette initiative est portée par un certain militantisme. Planter et récolter des espèces sauvages indigènes ou des variétés locales et anciennes favorise la biodiversité en milieu urbain. «C’est une façon de conserver un patrimoine ancien mis en danger par des industries alimentaires ayant acheté des brevets», résume Isabelle Cardis Isely, bibliothécaire à Montriond.

La municipale Verte Natacha Litzistorf n’est pas à convaincre. «Ce projet incarne la vraie économie de partage, un autre mode de consommation qui remplace la propriété par l’usage. C’est aussi un bel acte de résistance locale en vue de relever un défi global qui peut sembler insurmontable: la privatisation de l’alimentation. Les chiffres font froid dans le dos.» En voici quelques-uns: 98% des variétés anciennes ont disparu depuis le début du XXe siècle; 98% de variétés restantes sont protégées par des brevets et 50% du marché mondial des semences est contrôlé par cinq multinationales, selon les données de ProSpecieRara.

Bios et pas hybrides

L’usage de la grainothèque est gratuit. «L’idée est que chacun ne prenne que ce dont il a besoin pour ensemencer ses pots, bacs et jardin», précise Sophie Dunand-Martin, répondante nature de la Ville de Lausanne. Pour autant, il ne s’agit pas de déposer ici n’importe quelles graines. Une charte précise les critères: seules les semences nettoyées et triées dont la provenance est connue (variété, lieu et date de récolte) sont acceptées. Elles doivent être récoltées dans un jardin ou un potager biologique, exempt de produits chimiques. Aucune graine de descendance instable n’est admise.

Sophie Dunand-Martin animera le 22 mai un atelier pour apprendre comment choisir, récolter et conserver ses graines. Il affiche presque complet.

Mise sur pied par le Service des parcs et domaines et celui des bibliothèques, la jeune grainothèque lausannoise bénéficie aussi de l’appui précieux des habitants du quartier de Montriond. L’Association des jardins familiaux assure une permanence d’information sur place tous les jeudis entre 17 et 19 heures.

Pour ceux qui préfèrent les plantons aux semis, signalons le marché aux plantons de Zollinger Bio, à Roche, les 12 et 13 mai. Et la foire Bio-Agri, jusqu’au 13 mai à Moudon. La grainothèque est accessible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque de Montriond: du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h 30. (24 heures)